Gmail Extractor - полезный инструмент для экспорта адресов электронной почты Gmail. Он поддерживает извлечение электронных писем из нескольких меток (например, «Входящие», «Отправленные», «Спам» и т. д.) и извлечение адресов электронной почты из нескольких полей (например, «Тело электронной почты», «Кому», «От», «Копия», «Скрытая копия» и т. д.).

Особенности Gmail Extractor: