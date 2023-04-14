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Gmail Extractor для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $20.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:28,42 Мб
Gmail Extractor скриншот № 1

Gmail Extractor - полезный инструмент для экспорта адресов электронной почты Gmail. Он поддерживает извлечение электронных писем из нескольких меток (например, «Входящие», «Отправленные», «Спам» и т. д.) и извлечение адресов электронной почты из нескольких полей (например, «Тело электронной почты», «Кому», «От», «Копия», «Скрытая копия» и т. д.). 

Особенности Gmail Extractor:

  • Извлекает неограниченное количество адресов электронной почты из вашей учетной записи Gmail.
  • Извлекает адреса электронной почты из таких папок, как «Входящие», «Отправленные» и т. д. в Gmail.
  • Извлекает адреса электронной почты из таких полей, как «Кому», «От», «Копия», «Скрытая копия» и т. д.
  • Автоматически удаляет повторяющиеся адреса электронной почты.
  • Поддерживает сохранение результатов в файл Excel.
  • Поддерживает использование прокси Socks4/Socks5.
  • Поддерживает использование Http/Https-прокси.
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