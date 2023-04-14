Gmail Extractor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $20.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|YL Computing,Inc
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|28,42 Мб
Gmail Extractor - полезный инструмент для экспорта адресов электронной почты Gmail. Он поддерживает извлечение электронных писем из нескольких меток (например, «Входящие», «Отправленные», «Спам» и т. д.) и извлечение адресов электронной почты из нескольких полей (например, «Тело электронной почты», «Кому», «От», «Копия», «Скрытая копия» и т. д.).
Особенности Gmail Extractor:
- Извлекает неограниченное количество адресов электронной почты из вашей учетной записи Gmail.
- Извлекает адреса электронной почты из таких папок, как «Входящие», «Отправленные» и т. д. в Gmail.
- Извлекает адреса электронной почты из таких полей, как «Кому», «От», «Копия», «Скрытая копия» и т. д.
- Автоматически удаляет повторяющиеся адреса электронной почты.
- Поддерживает сохранение результатов в файл Excel.
- Поддерживает использование прокси Socks4/Socks5.
- Поддерживает использование Http/Https-прокси.
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Admin
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