NetSetMan для Windows
|Оценка:
|4.64/5 голосов - 11
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ilja Herlein
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|19 / 19 759 | Статистика
|Размер:
|7 Мб
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NetSetMan - бесплатная и удобная для повседневного использования программа, которая позволяет легко создавать профили (всего 6 профилей) используемых сетевых подключений и быстро переключаться между ними. В каждом профиле можно задавать IP-адрес, маску подсети, DNS и WINS сервер, имя компьютера и рабочей группы, а также указывать используемые сетевые диски, принтеры и др. Доступен экспорт и импорт профилей и настроек.
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Отзывы о программе NetSetMan
Nikos про NetSetMan 4.4.0 [30-05-2017]
а терминальную сеть можно в ней организовать?????
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