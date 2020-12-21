NetSetMan для Windows

Описание
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Оценка: 4.64/5 голосов - 11
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):19 / 19 759 | Статистика
Размер:7 Мб
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NetSetMan - бесплатная и удобная для повседневного использования программа, которая позволяет легко создавать профили (всего 6 профилей) используемых сетевых подключений и быстро переключаться между ними. В каждом профиле можно задавать IP-адрес, маску подсети, DNS и WINS сервер, имя компьютера и рабочей группы, а также указывать используемые сетевые диски, принтеры и др. Доступен экспорт и импорт профилей и настроек.

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Отзывы о программе NetSetMan

Eric Cartman про NetSetMan 4.7.1 [31-05-2019]

Спасибо. Полностью отвалилась сеть :)
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Nikos про NetSetMan 4.4.0 [30-05-2017]

а терминальную сеть можно в ней организовать?????
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Илья про NetSetMan 3.6.0 [06-11-2013]

Спасибо. Давно пользуюсь. 5+
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