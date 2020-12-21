NetSetMan - бесплатная и удобная для повседневного использования программа, которая позволяет легко создавать профили (всего 6 профилей) используемых сетевых подключений и быстро переключаться между ними. В каждом профиле можно задавать IP-адрес, маску подсети, DNS и WINS сервер, имя компьютера и рабочей группы, а также указывать используемые сетевые диски, принтеры и др. Доступен экспорт и импорт профилей и настроек.