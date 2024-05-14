RustDesk для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.3-2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:19.71 Мб
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RustDesk - это программа для удаленного доступа к рабочему столу, предоставляющая удобное и безопасное решение для удаленного управления ПК и мобильными устройствами.

Данное приложение является превосходной альтернативой таким популярным программам, как TeamViewer и AnyDesk, обеспечивая простую установку и настройку "из коробки". С RustDesk вы имеете полный контроль над вашими данными благодаря использованию открытого исходного кода как для протокола, так и для клиентской части.

Основные возможности приложения RustDesk:

  • Установка на различные платформы, включая Windows, macOS, Linux, Android и iOS, для удаленного управления компьютерами и мобильными устройствами.
  • Применение сквозного шифрования TLS 1.3 для защиты данных, обеспечивающее высокий уровень безопасности, сравнимый с банковскими системами.
  • Возможность настройки качества изображения, битрейта и времени реакции для оптимального удаленного взаимодействия.
  • Файловый менеджер для удобной передачи файлов между устройствами.
  • Поддержка TCP-туннелирования для упрощенного доступа к удаленным ресурсам.
  • Использование идентификатора (ID) и пароля устройства для доступа к удаленным компьютерам или мобильным устройствам.
  • Возможность одновременного подключения к нескольким устройствам для повышения производительности ИТ-поддержки.

В общем, RustDesk - это бесплатная программа с открытым исходным кодом, которая предлагает широкие возможности удаленного доступа и управления, при этом обеспечивая надежную защиту данных и простоту использования. Благодаря возможности установки на собственный сервер, вы можете настроить быстрое и безопасное соединение, поддерживая несколько подключений одновременно и оптимизируя процессы удаленной работы.

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