RustDesk для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.3-2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Purslane Ltd.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|19.71 Мб
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RustDesk - это программа для удаленного доступа к рабочему столу, предоставляющая удобное и безопасное решение для удаленного управления ПК и мобильными устройствами.
Данное приложение является превосходной альтернативой таким популярным программам, как TeamViewer и AnyDesk, обеспечивая простую установку и настройку "из коробки". С RustDesk вы имеете полный контроль над вашими данными благодаря использованию открытого исходного кода как для протокола, так и для клиентской части.
Основные возможности приложения RustDesk:
- Установка на различные платформы, включая Windows, macOS, Linux, Android и iOS, для удаленного управления компьютерами и мобильными устройствами.
- Применение сквозного шифрования TLS 1.3 для защиты данных, обеспечивающее высокий уровень безопасности, сравнимый с банковскими системами.
- Возможность настройки качества изображения, битрейта и времени реакции для оптимального удаленного взаимодействия.
- Файловый менеджер для удобной передачи файлов между устройствами.
- Поддержка TCP-туннелирования для упрощенного доступа к удаленным ресурсам.
- Использование идентификатора (ID) и пароля устройства для доступа к удаленным компьютерам или мобильным устройствам.
- Возможность одновременного подключения к нескольким устройствам для повышения производительности ИТ-поддержки.
В общем, RustDesk - это бесплатная программа с открытым исходным кодом, которая предлагает широкие возможности удаленного доступа и управления, при этом обеспечивая надежную защиту данных и простоту использования. Благодаря возможности установки на собственный сервер, вы можете настроить быстрое и безопасное соединение, поддерживая несколько подключений одновременно и оптимизируя процессы удаленной работы.
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