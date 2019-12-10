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Free IP Switcher для Windows

Free IP Switcher 3.1

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Всякий раз, когда пользователь подключается к другой сети, приходится менять IP-адрес, адрес шлюза, маску подсети, прокси-сервер, принтер по умолчанию в соответствии с конкретной сетевой средой. Для этого необходимо запоминать информацию о настройках TCP / IP каждой сети, а также перезагружать компьютер, чтобы применить настройки и получить доступ к Интернету.

Чтобы не тратить время на перенастройку параметров сети каждый раз, когда вы меняете свое местоположение, существует Free IP Switcher - идеальное решение для вас. Приложение позволяет переключается между предварительно настроенными сетевыми профилями одним щелчком мыши и без перезагрузки ПК. С помощью программы можно автоматически изменять все сетевые настройки на вашем ПК: IP-адрес, сетевые маски, шлюз по умолчанию, выделенный сервер DNS, сервер WINS, настройки прокси, принтер по умолчанию и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Переключение сетевых настроек "на лету"и без перезагрузки ПК.
  • Переключение настроек прокси-сервера браузера Internet Explorer.
  • Изменение принтера по умолчанию.
  • Изменение имени вашего компьютера и рабочей группы.
  • Импорт текущих сетевых настроек в конфигурационный файл.
  • Поддержка работы из системного трея.
  • Автозапуск с Windows.
Free IP Switcher
Free IP Switcher
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 6
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Free IP Switcher

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