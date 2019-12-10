Всякий раз, когда пользователь подключается к другой сети, приходится менять IP-адрес, адрес шлюза, маску подсети, прокси-сервер, принтер по умолчанию в соответствии с конкретной сетевой средой. Для этого необходимо запоминать информацию о настройках TCP / IP каждой сети, а также перезагружать компьютер, чтобы применить настройки и получить доступ к Интернету.

Чтобы не тратить время на перенастройку параметров сети каждый раз, когда вы меняете свое местоположение, существует Free IP Switcher - идеальное решение для вас. Приложение позволяет переключается между предварительно настроенными сетевыми профилями одним щелчком мыши и без перезагрузки ПК. С помощью программы можно автоматически изменять все сетевые настройки на вашем ПК: IP-адрес, сетевые маски, шлюз по умолчанию, выделенный сервер DNS, сервер WINS, настройки прокси, принтер по умолчанию и многое другое.

Ключевые особенности: