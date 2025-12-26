Отзывы о программе ePSXe

Анатолий

Я разобрался... Эта версия работает только для оси начиная с 7-ки. Под XP вы её даже не запустите. Очевидно там стоит проверка. Взломайте его, отключите проверку и тогда мб. Поскольку у меня и та и другая ось(всего у меня 4 оси, 2 винды и 2 линукса) то эта версия мне не гдится. Что же установлю 202. Она запускается и под ХР также. А под Линукс будет работать(под OpenSuse 11.4 там видеокарта настроена правильно) Под fedora 25 вряд ли. Там видеокарта так же эмиулируется. Nvidia не выпустила корректного драйвера под моё ядро... Там вообще аппаратура настраивается очень плохо. Но если да, то работает железно! На wine игр работают лучше, но не графика... и не ролики. И далеко не все... Поэтому у меня 4 перационки. Сейчас задался целью поставвить эмулятор PS потому что некоторые версии под PS для некоторых игр другие и они лучше. Да видеоплееры под линукс так же или не раболтают или плохо. Мозила не работает под старое ядро... Я так выше 40 версии не смг псотавить, а она малофункциональня. Я буы к примеру не смог там это написать. Блоги там не работают. А в XP хорошо. Правда Quantum не фурычит. А др операцонку ставить не хочу. Выше 7-ки это монстры... Даже 7-ка не ахти... Я вообще считаю идеальной для дома это 98 или Me. Реестра нет, 32-х разрядная, скоростная, журнала нет. Но не для кривых рук... Но вы вряд ли её установите и настроите, только на старом компе. Мне ХР с трудом удалось установить и насторить на современном ноуте. И я оч доволен. Всё летает... Ось 200 Мб, Мозила 600. Если 1 страница активна. и по 190Мб на каждый видеоплагин. Могу запустить даже большие приложения жрущие много памяти(до 4 Гб) если установить 8 так вообще. Можно 64...

