ePSXe для Windows
|Оценка:
|4.68/5 голосов - 211
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.18 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ePSXe Team
|Категории:
|Утилиты - Эмуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|7 / 181 248 | Статистика
|Размер:
|1.48 Мб
ePSXe - самый популярный, мощный и удобный эмулятор Sony PlayStation (PSX и PSOne), позволяющий запускать классические консольные игры на ПК. Большое количество функций и настроек делают ePSXe одним из лучших эмуляторов в своем классе. Благодаря эффективному кодированию и оптимизированной скорости эмуляции работает очень плавно, воспроизводит графику с потрясающей четкостью и точностью.
Позволяет запускать огромное количество игр как напрямую с дисков PlayStation, так и с помощью iso-образов. Присутствует поддержка плагинов, в том числе для различных видео и аудио карт. Может работать как в режиме DirectX, так и OpenGL. Поддержка геймпада, чит-коды, быстрое сохранение в игре, возможность создания скриншотов/видеозаписи и многое другое.
- Поддержка ISO-образов в формате CHD
- Добавлена поддержка DPI Awareness
- Исправлена ошибка при чтении конфигурации, из-за которой эмулятор закрывался, если значение разгона не было выбрано.
- Улучшено управление реверберацией и громкостью в SPUCORE, включая исправления в: Ghost in the Shell, Dinocrisis 1 и 2, Wipeout, DW7 и DQ4.
- Улучшена совместимость: Starfighter Sanvein, Need for Speed III/IV, Kagero Deception II, Captain Commando, Valkyrie Profile, Street Scooters, Metal Gear Solid - Special Missions (changedisc), V-Rally 2 (JAP) и Samurai Shodown III.
- Улучшена поддержка BIOS для HLE: Groove Adventure Rave - Mikan no Hiseki, SimCity Japan.
Отзывы о программе ePSXe
EvgehaGames про ePSXe 2.0.5 [22-05-2018]
а как читы включать на этом эмуляторе у меня не получается хелп?
8 | 9 | Ответить
Анатолий про ePSXe 2.0.5 [30-04-2018]
Я разобрался... Эта версия работает только для оси начиная с 7-ки. Под XP вы её даже не запустите. Очевидно там стоит проверка. Взломайте его, отключите проверку и тогда мб. Поскольку у меня и та и другая ось(всего у меня 4 оси, 2 винды и 2 линукса) то эта версия мне не гдится. Что же установлю 202. Она запускается и под ХР также. А под Линукс будет работать(под OpenSuse 11.4 там видеокарта настроена правильно) Под fedora 25 вряд ли. Там видеокарта так же эмиулируется. Nvidia не выпустила корректного драйвера под моё ядро... Там вообще аппаратура настраивается очень плохо. Но если да, то работает железно! На wine игр работают лучше, но не графика... и не ролики. И далеко не все... Поэтому у меня 4 перационки. Сейчас задался целью поставвить эмулятор PS потому что некоторые версии под PS для некоторых игр другие и они лучше. Да видеоплееры под линукс так же или не раболтают или плохо. Мозила не работает под старое ядро... Я так выше 40 версии не смг псотавить, а она малофункциональня. Я буы к примеру не смог там это написать. Блоги там не работают. А в XP хорошо. Правда Quantum не фурычит. А др операцонку ставить не хочу. Выше 7-ки это монстры... Даже 7-ка не ахти... Я вообще считаю идеальной для дома это 98 или Me. Реестра нет, 32-х разрядная, скоростная, журнала нет. Но не для кривых рук... Но вы вряд ли её установите и настроите, только на старом компе. Мне ХР с трудом удалось установить и насторить на современном ноуте. И я оч доволен. Всё летает... Ось 200 Мб, Мозила 600. Если 1 страница активна. и по 190Мб на каждый видеоплагин. Могу запустить даже большие приложения жрущие много памяти(до 4 Гб) если установить 8 так вообще. Можно 64...
9 | 14 | Ответить
Анатолий про ePSXe 2.0.5 [30-04-2018]
Да просто не запускается... Не знаю кому и где это удалось! И bios подкладывал, всё рвно не запускается... Никакой ошибки не выдаёт вообще ничего. Как буд-то это не экзешник вовсе. Файл конфигурации если бы. Там хоть параметры запуска можно было бы прописать. А так не создаётся. Потому что он создаётся когда запускается. Надо как-то запустить хоть с ошибкой хоть как...
9 | 9 | Ответить
Николай про ePSXe 2.0.5 [10-11-2016]
ГАВНО не РАБОЧЕЕ ХОТЬ прямые руки хоть кривые Этот вариант е рабочий
10 | 9 | Ответить