Отзывы о программе Mixcraft

Александр Программа суперская. Только сейчас ей и пользуюсь. Даже видеоуроки на канале в Ютуб снимаю. Там есть и треки, записанные в Mixcraft9. Кому интересно, то прошу в гости.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4fDwiVelpUBu5ZSe9sxUVDcTDrNse0mK

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Александр Микскрафт8 - после записи более 10 треков начинает тормозить, как будто не хватает памяти. Оперативка-6 Гб. Что за фигня такая -не пойму. Версия Винды -64.Вот что за фигня?

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Александр Александр Программа начинает притормаживать из-за объёмных VST-инструментов. Старайтесь экспортировать дорожки в новые

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Ната) У меня парень с помощью этой штуки записывает треки))) классно получается))) рекомендую)))

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Alx Ната) Не плохая прога в плане записи живых инструментов

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илья классная вещь поддерживает могие плагины даже инструменты с fl есть звук можно заделать любой ,особенно удобна для записи в живую у меня библиотека инструментов уже наверное к сотне

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