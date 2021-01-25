Mixcraft для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.75/5 голосов - 44
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $74.95
Ограничение:14 дней
Версия:9.0 Build 469 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:DJ Студии, микшеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 23 687 | Статистика
Размер:238,06 Мб
СКАЧАТЬ
Mixcraft скриншот № 1
Mixcraft скриншот № 2
Mixcraft скриншот № 3
Mixcraft скриншот № 4

Mixcraft - мощная мультитрековая студия звукозаписи с большим количеством эффектов (фленджер, ревербератор, эквалайзер и др.), виртуальных инструментов, разнообразных фильтров и мощным редактором дорожек, позволяющая создавать потрясающие профессиональные композиции. Готовый результат можно экспортировать в MP3, WMA, OGG или WAV форматы, а также записать на диск.

Ключевые особенности Mixcraft:

  • Возможность использования профессиональных систем для работы со звуком Acid, FlexAudio и Apple Garage Band.
  • Наличие большого количества разнообразных эффектов (фленджер, ревербератор, эквалайзер и др.).
  • Дополнительный набор звуковых эффектов DirectX и VST.
  • Шаблоны проектов.
  • Встроенные виртуальные инструменты (орган, пианино, синтезатор, бас-гитара, электро-гитара и др.).
  • Возможность загрузки и редактирования видео дорожек.
  • Наличие встроенных пресетов.
  • Одновременная запись нескольких MIDI и аудио дорожек.
  • Экспорт готового проекта в MP3, WMA, OGG или WAV форматы.
  • Возможность записи результата на компакт-диск.
ТОП-сегодня раздела "DJ Студии, микшеры"
 

скачать Voicemeeter Virtual Audio MixerVoicemeeter Virtual Audio Mixer 1.0.7.4

Бесплатное приложение, которое функционирует как программный микшерный пульт, способный...

скачать Virtual DJVirtual DJ 2020 b6263 / 7.4.7 Home / 6.1.2 Pro

Превратите свой домашний ПК в продвинутую DJ-студию с помощью приложения Virtual DJ. В вашем...

скачать FL Studio (FruityLoops)FL Studio (FruityLoops) 20.6.0.1458

FL Studio (FruityLoops) - Хорошо себя зарекомендовавшая программа, имеющая в себе синтезатор, драм...

скачать n-Track Studion-Track Studio 9.1.3 Build 3745

n-Track Studio представляет полнофункциональную многотрековую аудиостудию, позволяющую в...

скачать Soft4Boost Audio StudioSoft4Boost Audio Studio 6.0.1.653

Soft4Boost Audio Studio - отличное полнофункциональное приложение для создания и редактирования аудиофайлов...

скачать Nero SoundTraxNero SoundTrax 21.0.1001

Nero SoundTrax - бесплатное приложение для микширования и редактирования аудиодорожек,...

Отзывы о программе Mixcraft

Александр про Mixcraft 9.0 Build 462 [23-01-2021]

Программа суперская. Только сейчас ей и пользуюсь. Даже видеоуроки на канале в Ютуб снимаю. Там есть и треки, записанные в Mixcraft9. Кому интересно, то прошу в гости.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4fDwiVelpUBu5ZSe9sxUVDcTDrNse0mK
| | Ответить

Александр про Mixcraft 8.1 build 394 [12-10-2020]

Микскрафт8 - после записи более 10 треков начинает тормозить, как будто не хватает памяти. Оперативка-6 Гб. Что за фигня такая -не пойму. Версия Винды -64.Вот что за фигня?
| 1 | Ответить

Александр в ответ Александр про Mixcraft 9.0 Build 462 [23-01-2021]

Программа начинает притормаживать из-за объёмных VST-инструментов. Старайтесь экспортировать дорожки в новые
| | Ответить

Ната) про Mixcraft 6 build 185 [17-12-2012]

У меня парень с помощью этой штуки записывает треки))) классно получается))) рекомендую)))
2 | 3 | Ответить

Alx в ответ Ната) про Mixcraft 6.1 build 217 [05-03-2014]

Не плохая прога в плане записи живых инструментов
2 | 2 | Ответить

илья про Mixcraft 5.2 Build 152 [07-04-2012]

классная вещь поддерживает могие плагины даже инструменты с fl есть звук можно заделать любой ,особенно удобна для записи в живую у меня библиотека инструментов уже наверное к сотне
2 | 2 | Ответить

serega84 про Mixcraft 5.2 Build 152 [28-10-2011]

офигительная програмкамголос получается сочным и шикарным есть немнога ехо но ето предает реалестичности голоса я думаю в настройках можно сделать все советую всем установить ето чудо
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (10) / Добавить отзыв