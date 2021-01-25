Mixcraft для Windows
|Оценка:
|4.75/5 голосов - 44
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $74.95
|Ограничение:
|14 дней
|Версия:
|9.0 Build 469 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Acoustica, Inc.
|Категория:
|DJ Студии, микшеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 23 687 | Статистика
|Размер:
|238,06 Мб
|СКАЧАТЬ
Mixcraft - мощная мультитрековая студия звукозаписи с большим количеством эффектов (фленджер, ревербератор, эквалайзер и др.), виртуальных инструментов, разнообразных фильтров и мощным редактором дорожек, позволяющая создавать потрясающие профессиональные композиции. Готовый результат можно экспортировать в MP3, WMA, OGG или WAV форматы, а также записать на диск.
Ключевые особенности Mixcraft:
- Возможность использования профессиональных систем для работы со звуком Acid, FlexAudio и Apple Garage Band.
- Наличие большого количества разнообразных эффектов (фленджер, ревербератор, эквалайзер и др.).
- Дополнительный набор звуковых эффектов DirectX и VST.
- Шаблоны проектов.
- Встроенные виртуальные инструменты (орган, пианино, синтезатор, бас-гитара, электро-гитара и др.).
- Возможность загрузки и редактирования видео дорожек.
- Наличие встроенных пресетов.
- Одновременная запись нескольких MIDI и аудио дорожек.
- Экспорт готового проекта в MP3, WMA, OGG или WAV форматы.
- Возможность записи результата на компакт-диск.
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Отзывы о программе Mixcraft
Александр про Mixcraft 9.0 Build 462 [23-01-2021]
Программа суперская. Только сейчас ей и пользуюсь. Даже видеоуроки на канале в Ютуб снимаю. Там есть и треки, записанные в Mixcraft9. Кому интересно, то прошу в гости.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4fDwiVelpUBu5ZSe9sxUVDcTDrNse0mK
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Александр про Mixcraft 8.1 build 394 [12-10-2020]
Микскрафт8 - после записи более 10 треков начинает тормозить, как будто не хватает памяти. Оперативка-6 Гб. Что за фигня такая -не пойму. Версия Винды -64.Вот что за фигня?
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Александр в ответ Александр про Mixcraft 9.0 Build 462 [23-01-2021]
Программа начинает притормаживать из-за объёмных VST-инструментов. Старайтесь экспортировать дорожки в новые
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Ната) про Mixcraft 6 build 185 [17-12-2012]
У меня парень с помощью этой штуки записывает треки))) классно получается))) рекомендую)))
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Alx в ответ Ната) про Mixcraft 6.1 build 217 [05-03-2014]
Не плохая прога в плане записи живых инструментов
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илья про Mixcraft 5.2 Build 152 [07-04-2012]
классная вещь поддерживает могие плагины даже инструменты с fl есть звук можно заделать любой ,особенно удобна для записи в живую у меня библиотека инструментов уже наверное к сотне
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serega84 про Mixcraft 5.2 Build 152 [28-10-2011]
офигительная програмкамголос получается сочным и шикарным есть немнога ехо но ето предает реалестичности голоса я думаю в настройках можно сделать все советую всем установить ето чудо
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