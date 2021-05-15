Lobi / Free game, Group chat для Android

Описание
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Оценка: 4.14/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:17.2.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Блоги, социальные сети - GPS
Загрузок (сегодня/всего):0 / 14 049 | Статистика
Размер:57,59 Мб
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Lobi / Free game, Group chat — приложение позволяет общаться с друзьями, родными и близкими людьми. При этом вы можете в режиме реального времени видеть где находится тот или иной человек.

Программа также дает возможность общаться в чате одновременно нескольким людям. Новый сервис "for Gamers" позволяет создавать групповые чаты без регистрации. Используйте аккаунты Twitter, Facebook или электронной почты для регистрации. Включите GPS и узнавайте где находятся ваши дети, друзья или коллеги. 

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