Lobi / Free game, Group chat для Android
|Оценка:
|4.14/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|17.2.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|KAYAC Inc.
|Категории:
|Блоги, социальные сети - GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 14 049 | Статистика
|Размер:
|57,59 Мб
|СКАЧАТЬ
Lobi / Free game, Group chat — приложение позволяет общаться с друзьями, родными и близкими людьми. При этом вы можете в режиме реального времени видеть где находится тот или иной человек.
Программа также дает возможность общаться в чате одновременно нескольким людям. Новый сервис "for Gamers" позволяет создавать групповые чаты без регистрации. Используйте аккаунты Twitter, Facebook или электронной почты для регистрации. Включите GPS и узнавайте где находятся ваши дети, друзья или коллеги.
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