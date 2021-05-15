Lobi / Free game, Group chat — приложение позволяет общаться с друзьями, родными и близкими людьми. При этом вы можете в режиме реального времени видеть где находится тот или иной человек.

Программа также дает возможность общаться в чате одновременно нескольким людям. Новый сервис "for Gamers" позволяет создавать групповые чаты без регистрации. Используйте аккаунты Twitter, Facebook или электронной почты для регистрации. Включите GPS и узнавайте где находятся ваши дети, друзья или коллеги.