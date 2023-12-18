BCWipe для Windows
|Оценка:
|4.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.95
|Ограничение:
|21 день
|Версия:
|7.50.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Jetico, Inc.
|Категория:
|Очистка диска
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 8 547 | Статистика
|Размер:
|18,04 Мб
|СКАЧАТЬ
BCWipe - утилита, которая предназначена для безвозвратного удаления файлов с жесткого диска и со съемных носителей таким образом, что восстановить их в дальнейшем будет невозможно никакими специализированными программами. Использует такие стандартные схемы очистки персональных данных, как DoD 5220.22-M, DoE М 205.1-2 и другие, а также позволяет создавать и использовать собственные схемы. Программа интегрируется в контекстное меню.
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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