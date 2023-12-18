BCWipe для Windows

Описание
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Оценка: 4.75/5 голосов - 4
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение:21 день
Версия:7.50.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Очистка диска
Загрузок (сегодня/всего):1 / 8 547 | Статистика
Размер:18,04 Мб
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BCWipe скриншот № 1

BCWipe - утилита, которая предназначена для безвозвратного удаления файлов с жесткого диска и со съемных носителей таким образом, что восстановить их в дальнейшем будет невозможно никакими специализированными программами. Использует такие стандартные схемы очистки персональных данных, как DoD 5220.22-M, DoE М 205.1-2 и другие, а также позволяет создавать и использовать собственные схемы. Программа интегрируется в контекстное меню.

Что нового в BCWipe 7.50.2?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
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