BCWipe - утилита, которая предназначена для безвозвратного удаления файлов с жесткого диска и со съемных носителей таким образом, что восстановить их в дальнейшем будет невозможно никакими специализированными программами. Использует такие стандартные схемы очистки персональных данных, как DoD 5220.22-M, DoE М 205.1-2 и другие, а также позволяет создавать и использовать собственные схемы. Программа интегрируется в контекстное меню.