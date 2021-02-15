Softros LAN Messenger для Windows

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Оценка: 3.33/5 голосов - 3
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от 450 руб.
Ограничение:30 дней
Версия:9.6.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:IRC, ICQ, Messenger - Общение в сети
Загрузок (сегодня/всего):0 / 10 036 | Статистика
Размер:20,19 Мб
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Softros LAN Messenger - простая и удобная офисная программа для обмена сообщениями в локальной сети любого размера. Утилита не требует и не использует Интернет-соединение, и поэтому гарантирует конфиденциальность передаваемой информации, которая не может выйти за рамки локальной сети.

Softros LAN Messenger очень прост в установке и использовании, имеет приятный, интуитивно понятный интерфейс. Функционалом программы предусмотрена передача файлов. Администратор сети может запретить использование тех или иных функций приложения и изменение его настроек, что может быть полезно в крупной компании с разрозненной инфраструктурой.

Система обмена сообщениями децентрализована и не требует выделенного сервера, что позволяет сэкономить на аппаратном обеспечении.

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Отзывы о программе Softros LAN Messenger

Вячеслав про Softros LAN Messenger 9.5.4 [20-01-2021]

Можно купить по одной лицензии и обменяться.
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Andrey про Softros LAN Messenger 9.2 [20-10-2018]

Хорошая программа.
Но 450 рублей за пользователя до хрена!!!
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