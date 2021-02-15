Softros LAN Messenger - простая и удобная офисная программа для обмена сообщениями в локальной сети любого размера. Утилита не требует и не использует Интернет-соединение, и поэтому гарантирует конфиденциальность передаваемой информации, которая не может выйти за рамки локальной сети.

Softros LAN Messenger очень прост в установке и использовании, имеет приятный, интуитивно понятный интерфейс. Функционалом программы предусмотрена передача файлов. Администратор сети может запретить использование тех или иных функций приложения и изменение его настроек, что может быть полезно в крупной компании с разрозненной инфраструктурой.

Система обмена сообщениями децентрализована и не требует выделенного сервера, что позволяет сэкономить на аппаратном обеспечении.