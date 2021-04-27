Air Control Lite для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 13
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.89 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Аркады и 2D - Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 20 455 | Статистика
Размер:9,01 Мб
СКАЧАТЬ
Air Control Lite скриншот № 2
Air Control Lite скриншот № 3
Air Control Lite скриншот № 4

Air Control Lite — симулятор работы авиадиспетчера небольшого аэропорта с двумя посадочными полосами и одной вертолетной площадкой. Прибывающие самолеты и вертолеты нужно разводить в воздухе, указывая каждому типу воздушных судов свою посадочную полосу.

Присутствует классический режим игры, уникальный режим игра-головоломка и онлайн-рейтинг лучших игроков.В бесплатной версии доступен только один аэропорт, тогда как в полной версии аэропортов несколько.

ТОП-сегодня раздела "Аркады и 2D"
 

скачать Candy Crush Friends SagaCandy Crush Friends Saga 1.0.9

Бесплатная головоломка для Android, которая заинтересует всех любителей сладкого. Игроку...

скачать Настоящие Ретро ИгрыНастоящие Ретро Игры 2.8

Настоящие ретро игры – игры для тех, кто предпочитает классический геймплей, пришедший из...

скачать Sonic DashSonic Dash 4.19.1

Sonic Dash – шустрый Соник вместе со своими друзьями Тейлззом, Наклзом и Шедоу хотят показать...

скачать Angry Birds 2Angry Birds 2 2.52.0

Angry Birds 2 – во второй части игры, помимо традиционной стрельбы из рогатки, придется...

скачать Angry Birds EpicAngry Birds Epic 3.0.27463.4821

Angry Birds Epic – злые птички становятся занятной пошаговой RPG, в которой герои Ред, Чак и Бомб на...

скачать Zombie HarvestZombie Harvest 1.1.10

Ироничная аркада для Android, сочетающая в себе элементы "tower defense" и "kill em all", и которая...

Отзывы о программе Air Control Lite

Стас про Air Control Lite 3.39 для Android [08-10-2013]

Нормальная такая игрушка,хоть и нудновата чуток.
2 | 2 | Ответить

plants boss про Air Control Lite 3.24 для Android [30-12-2012]

Eto odna iz luchih igr na mojem android (poskolku on gluchit in ja mogu skacivat igri tolko s etovo saita). Spasibo chto dobavili i kogda vijdet bad piggies?
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв