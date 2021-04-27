Air Control Lite — симулятор работы авиадиспетчера небольшого аэропорта с двумя посадочными полосами и одной вертолетной площадкой. Прибывающие самолеты и вертолеты нужно разводить в воздухе, указывая каждому типу воздушных судов свою посадочную полосу.

Присутствует классический режим игры, уникальный режим игра-головоломка и онлайн-рейтинг лучших игроков.В бесплатной версии доступен только один аэропорт, тогда как в полной версии аэропортов несколько.