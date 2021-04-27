Air Control Lite для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 13
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.89 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Four Pixels
|Категории:
|Аркады и 2D - Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 20 455 | Статистика
|Размер:
|9,01 Мб
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Air Control Lite — симулятор работы авиадиспетчера небольшого аэропорта с двумя посадочными полосами и одной вертолетной площадкой. Прибывающие самолеты и вертолеты нужно разводить в воздухе, указывая каждому типу воздушных судов свою посадочную полосу.
Присутствует классический режим игры, уникальный режим игра-головоломка и онлайн-рейтинг лучших игроков.В бесплатной версии доступен только один аэропорт, тогда как в полной версии аэропортов несколько.
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Отзывы о программе Air Control Lite
Стас про Air Control Lite 3.39 для Android [08-10-2013]
Нормальная такая игрушка,хоть и нудновата чуток.
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plants boss про Air Control Lite 3.24 для Android [30-12-2012]
Eto odna iz luchih igr na mojem android (poskolku on gluchit in ja mogu skacivat igri tolko s etovo saita). Spasibo chto dobavili i kogda vijdet bad piggies?
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