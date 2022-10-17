ScreenMaster для Windows

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Оценка: 4.27/5 голосов - 18
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 290 руб. | Купить
Ограничение:30 дней
Версия:2.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Захват экрана
Загрузок (сегодня/всего):0 / 12 236 | Статистика
Размер:3,18 Мб
ScreenMaster скриншот № 1
ScreenMaster скриншот № 2

ScreenMaster - простая в использовании программа, которая предназначена для снятия снимков экрана (скриншотов) как всего экрана, так и активных окон приложений. Возможно ручное или автоматическое снятие скриншотов с заданным интервалом. Готовые снимки сохраняются в файлы JPG, BMP, PNG либо в буфер обмена. Для удобства пользователя при автоматической съемке большого количества скриншотов возможна их архивация в zip-архив. Присутствует поддержка "горячих" клавиш. Программа работает из системного трея либо в скрытом от пользователя режиме.

Ключевые особенности:

  • Поддержка скрытого режима без отображения в панели задач и трее.
  • Ручное создание скриншотов по горячей клавише или из системного трея
  • Автоматическое создание скриншотов с определенным интервалом времени
  • Поддержка форматов BMP, JPEG, PNG.
  • Настройка уровня компрессии для форматов JPEG и PNG.
  • Сохранение снимка в один файл, в файлы с числовым именем, с временем создания
  • Копирование снимка в буфер обмена
  • Возможность ввода имени файла после каждого снимка экрана (в ручном режиме)
  • Автоматическая перезапись/удаление старых скриншотов при автоматической съемке
  • Возможность архивации скриншотов в zip-архив
  • Возможность наложения даты/времени.
  • Протоколирование событий в текстовый файл
Что нового в ScreenMaster 2.11?
  • Оптимизация функций автоматического удаления скриншотов по размеру и дате
  • Расширено протоколирование событий автоматического удаления скриншотов
  • Исправлено - при использовании шаблонов имен папок автоматическое удаление скриншотов теперь охватывает все подпапки
  • Добавлена возможность скрытия и закрепления верхней панели в режиме выбора участка экрана для скриншота
  • Добавлено затемнение экрана в режиме выбора прямоугольного участка
  • Добавлена возможность выбора участка экрана для скриншота без подтверждения
  • Удалена опция сетки в режиме выбора участка экрана
  • При включенной опции Раздельные скриншоты и выборе участка экрана на основном мониторе, создаются скриншоты аналогичных областей с остальных мониторов
  • При сохранении скриншота через диалог "Сохранить как", выбранная папка запоминается для следующей съемки скриншотов
  • В строке состояния добавлена кнопка "...", открывающая папку с логами программы
  • Небольшие изменения вкладок с настройками программы
  • Прочие изменения и устранения ошибок
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Отзывы о программе ScreenMaster

Duzer про ScreenMaster 2.10 [19-12-2019]

БУРДА.
1 горячая клавиша возможна.
1 вариант сохранения соответственно можно выбрать (из всетаки нескольких)
ПОДОБНЫЙ СОФТ я называю, для не очень опытных и не очень талантливых пользователей, способных радоваться возможности делать 1 скриншот в месяц и полчаса перенастраивать программу скриншотер для этого. НЕ ВЕДАЮЩИХ о том что бывают иные.
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