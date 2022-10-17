ScreenMaster - простая в использовании программа, которая предназначена для снятия снимков экрана (скриншотов) как всего экрана, так и активных окон приложений. Возможно ручное или автоматическое снятие скриншотов с заданным интервалом. Готовые снимки сохраняются в файлы JPG, BMP, PNG либо в буфер обмена. Для удобства пользователя при автоматической съемке большого количества скриншотов возможна их архивация в zip-архив. Присутствует поддержка "горячих" клавиш. Программа работает из системного трея либо в скрытом от пользователя режиме.

Ключевые особенности: