ScreenMaster для Windows
|Оценка:
|4.27/5 голосов - 18
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 290 руб. | Купить
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|2.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SEASofware
|Категория:
|Захват экрана
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 12 236 | Статистика
|Размер:
|3,18 Мб
ScreenMaster - простая в использовании программа, которая предназначена для снятия снимков экрана (скриншотов) как всего экрана, так и активных окон приложений. Возможно ручное или автоматическое снятие скриншотов с заданным интервалом. Готовые снимки сохраняются в файлы JPG, BMP, PNG либо в буфер обмена. Для удобства пользователя при автоматической съемке большого количества скриншотов возможна их архивация в zip-архив. Присутствует поддержка "горячих" клавиш. Программа работает из системного трея либо в скрытом от пользователя режиме.
Ключевые особенности:
- Поддержка скрытого режима без отображения в панели задач и трее.
- Ручное создание скриншотов по горячей клавише или из системного трея
- Автоматическое создание скриншотов с определенным интервалом времени
- Поддержка форматов BMP, JPEG, PNG.
- Настройка уровня компрессии для форматов JPEG и PNG.
- Сохранение снимка в один файл, в файлы с числовым именем, с временем создания
- Копирование снимка в буфер обмена
- Возможность ввода имени файла после каждого снимка экрана (в ручном режиме)
- Автоматическая перезапись/удаление старых скриншотов при автоматической съемке
- Возможность архивации скриншотов в zip-архив
- Возможность наложения даты/времени.
- Протоколирование событий в текстовый файл
- Оптимизация функций автоматического удаления скриншотов по размеру и дате
- Расширено протоколирование событий автоматического удаления скриншотов
- Исправлено - при использовании шаблонов имен папок автоматическое удаление скриншотов теперь охватывает все подпапки
- Добавлена возможность скрытия и закрепления верхней панели в режиме выбора участка экрана для скриншота
- Добавлено затемнение экрана в режиме выбора прямоугольного участка
- Добавлена возможность выбора участка экрана для скриншота без подтверждения
- Удалена опция сетки в режиме выбора участка экрана
- При включенной опции Раздельные скриншоты и выборе участка экрана на основном мониторе, создаются скриншоты аналогичных областей с остальных мониторов
- При сохранении скриншота через диалог "Сохранить как", выбранная папка запоминается для следующей съемки скриншотов
- В строке состояния добавлена кнопка "...", открывающая папку с логами программы
- Небольшие изменения вкладок с настройками программы
- Прочие изменения и устранения ошибок
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Отзывы о программе ScreenMaster
Duzer про ScreenMaster 2.10 [19-12-2019]
БУРДА.
1 горячая клавиша возможна.
1 вариант сохранения соответственно можно выбрать (из всетаки нескольких)
ПОДОБНЫЙ СОФТ я называю, для не очень опытных и не очень талантливых пользователей, способных радоваться возможности делать 1 скриншот в месяц и полчаса перенастраивать программу скриншотер для этого. НЕ ВЕДАЮЩИХ о том что бывают иные.
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