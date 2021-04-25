Sound Meter — приложение для измерения силы звука при помощи Android-смартфона. Приложение позволяет откалибровать точность измерения, имеется несколько предустановок для различных популярных моделей смартфонов.

Можно изменить внешний вид приложения, выбрав один из нескольких скинов.

Во время измерений помимо текущего уровня силы звука отображается минимальное и максимальное зафиксированные значения, а также будет ли такой уровень громкости безопасным для здоровья слушателя.