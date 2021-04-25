Sound Meter для Android
|Оценка:
|4.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Borce Trajkovski
|Категории:
|другое - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 8 493 | Статистика
|Размер:
|7,66 Мб
|СКАЧАТЬ
Sound Meter — приложение для измерения силы звука при помощи Android-смартфона. Приложение позволяет откалибровать точность измерения, имеется несколько предустановок для различных популярных моделей смартфонов.
Можно изменить внешний вид приложения, выбрав один из нескольких скинов.
Во время измерений помимо текущего уровня силы звука отображается минимальное и максимальное зафиксированные значения, а также будет ли такой уровень громкости безопасным для здоровья слушателя.
Бесплатное и простое в использовании приложение для мобильных Android-устройств, которое...
Бесплатное и простое в эксплуатации приложение для Android-устройств, представляющее собой...
Простое в использовании приложение для мобильных Android-устройств, которое будет полезно...
Запись звонков - пожалуй одно из лучших приложений для записи входящих и исходящих телефонных вызовов для устройств под управлением ОС Android...
Приложение для прослушивания любимых подкастов, радиостанций, аудиокниг, прямых...
Бесплатное и простое в эксплуатации приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое...
Отзывы о программе Sound Meter
Admin
Отзывов о программе Sound Meter 3.5 пока нет, можете добавить...