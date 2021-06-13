Business Calendar для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.0.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 5 591 | Статистика
Размер:8,04 Мб
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Business Calendar — календарь для Android-смартфонов с возможностью ведения нескольких календарей одновременно (бизнес, личные дела и т.д.), несколькими вариантами просмотра (день, неделя, месяц), поиском, добавления повторяющихся событий, настраиваемым виджетом для домашнего экрана.

Business Calendar Free обладает всеми возможностями для быстрой и гибкой настройки и последующей удобной работы (быстрая активация/деактивация календарей, функция поиска, месячный и недельный просмотры, многодневный просмотр, переключение между временными полосоками и названиями событий и др.).

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