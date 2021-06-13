Business Calendar для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.0.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Appgenix Software
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 5 591 | Статистика
|Размер:
|8,04 Мб
|СКАЧАТЬ
Business Calendar — календарь для Android-смартфонов с возможностью ведения нескольких календарей одновременно (бизнес, личные дела и т.д.), несколькими вариантами просмотра (день, неделя, месяц), поиском, добавления повторяющихся событий, настраиваемым виджетом для домашнего экрана.
Business Calendar Free обладает всеми возможностями для быстрой и гибкой настройки и последующей удобной работы (быстрая активация/деактивация календарей, функция поиска, месячный и недельный просмотры, многодневный просмотр, переключение между временными полосоками и названиями событий и др.).
Бесплатное приложение для мобильных устройств на платформе Android, благодаря которому вы...
Бесплатное Android-приложение, с помощью которого можно быстро и легко создавать списки...
Планировщик путешествий 4.1.229
Планировщик путешествий – значительно облегчает путешественникам жизнь во время...
SleepTimer - бесплатное и простое в эксплуатации приложение для Android, которое будет полезно тем пользователям, которые любят засыпать под любимую музыку...
Бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, позволяющее создавать и...
Настраиваемый интервальный таймер для абсолютно любых тренировок. Имеется возможность...
Отзывы о программе Business Calendar
Admin
Отзывов о программе Business Calendar 1.6.0.6 пока нет, можете добавить...