Business Calendar — календарь для Android-смартфонов с возможностью ведения нескольких календарей одновременно (бизнес, личные дела и т.д.), несколькими вариантами просмотра (день, неделя, месяц), поиском, добавления повторяющихся событий, настраиваемым виджетом для домашнего экрана.

Business Calendar Free обладает всеми возможностями для быстрой и гибкой настройки и последующей удобной работы (быстрая активация/деактивация календарей, функция поиска, месячный и недельный просмотры, многодневный просмотр, переключение между временными полосоками и названиями событий и др.).