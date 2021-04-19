Super Toolbox для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.1.04.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|cxzh.ltd
|Категории:
|Батареи - Менеджеры задач
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 20 246 | Статистика
|Размер:
|10,97 Мб
|СКАЧАТЬ
Super Toolbox — быстро закрывает запущенные приложения. И это не все. Приложение также сохраняет память вашего мобильного устройства и способствует экономии энергии аккумулятора. Используя этот набор инструментов, вы получаете:
- Возможность быстро закрывать задачи.
- Видеть сколько памяти занимают задачи.
- Улучшенный фильтр для определения того, насколько безопасны приложения и программы, запущенные в фоновом режиме.
- Автоматическое закрытие задач по расписанию.
- Удалять кеш приложений.
- Видеть статус беспроводных соединений.
Кроме этого в состав утилит входит полноценный файловый менеджер.
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Отзывы о программе Super Toolbox
Сергей про Super Task Killer 2.0.02 для Android [19-05-2016]
Забавная прога. Только сколько сама оперативы жрёт?
2 | 2 | Ответить
Лика про Super Task Killer 2.0.02 для Android [06-01-2016]
Вадим про Super Task Killer 1.1.9 для Android [19-05-2012]