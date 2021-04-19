Super Toolbox — быстро закрывает запущенные приложения. И это не все. Приложение также сохраняет память вашего мобильного устройства и способствует экономии энергии аккумулятора. Используя этот набор инструментов, вы получаете:

Возможность быстро закрывать задачи.

Видеть сколько памяти занимают задачи.

Улучшенный фильтр для определения того, насколько безопасны приложения и программы, запущенные в фоновом режиме.

Автоматическое закрытие задач по расписанию.

Удалять кеш приложений.

Видеть статус беспроводных соединений.

Кроме этого в состав утилит входит полноценный файловый менеджер.