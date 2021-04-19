Super Toolbox для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 9
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.1.04.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Батареи - Менеджеры задач
Загрузок (сегодня/всего):1 / 20 246 | Статистика
Размер:10,97 Мб
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Super Toolbox — быстро закрывает запущенные приложения. И это не все. Приложение также сохраняет память вашего мобильного устройства и способствует экономии энергии аккумулятора. Используя этот набор инструментов, вы получаете:

  • Возможность быстро закрывать задачи.
  • Видеть сколько памяти занимают задачи.
  • Улучшенный фильтр для определения того, насколько безопасны приложения и программы, запущенные в фоновом режиме.
  • Автоматическое закрытие задач по расписанию.
  • Удалять кеш приложений.
  • Видеть статус беспроводных соединений.

Кроме этого в состав утилит входит полноценный файловый менеджер.

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Отзывы о программе Super Toolbox

Сергей про Super Task Killer 2.0.02 для Android [19-05-2016]

Забавная прога. Только сколько сама оперативы жрёт?
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Лика про Super Task Killer 2.0.02 для Android [06-01-2016]

Действительно, супер киллер))!
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Вадим про Super Task Killer 1.1.9 для Android [19-05-2012]

прога класс!!! очень удобно!
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