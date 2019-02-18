Программы для Windows » Сети » Мониторинг » SoftPerfect Network Scanner 7.2
SoftPerfect Network Scanner для Windows

SoftPerfect Network Scanner 7.2

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание SoftPerfect Network Scanner 7.2Описание   Скачать SoftPerfect Network Scanner 7.2СКАЧАТЬ (6 Мб) Скриншоты SoftPerfect Network Scanner 7.2Скриншоты (4)   Статистика SoftPerfect Network Scanner 7.2Статистика   Отзывы о SoftPerfect Network Scanner 7.2Отзывы (3)  
Оцените программу!
4.77 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.77 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

SoftPerfect Network Scanner - бесплатный IP, SNMP и NetBIOS сканер со множеством разнообразных функций. Программа пингует компьютеры, находящиеся в локальной сети, и выдает список расшаренных ресурсов (включая системные и скрытые). Программа позволяет подключать общие папки как сетевые диски, просматривать их с помощью Windows Explorer и фильтровать данные полученных результатов и многое другое.

Основные возможности:

  • Пингует компьютеры в локальной сети.
  • Обнаружение аппаратных MAC-адресов (даже через маршрутизаторы).
  • Определение скрытых расшаренных папок.
  • Детектирование внутренних и внешних IP-адресов.
  • Сканирование TCP-портов и SNMP-сервисов.
  • Возможность подключения сетевых ресурсов.
  • Возможность запуска сторонних приложений на удаленном компьютере.
  • Экспорт результатов сканирования в HTML, XML, CSV и TXT файлы.
  • Поддержка Wake-On-LAN, удаленного выключения и отправки сетевых сообщений.
  • Получение информации по WMI.
Что нового в SoftPerfect Network Scanner 7.2?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты SoftPerfect Network Scanner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 19 883
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
ТОП-сегодня раздела "Мониторинг"
 

InSSIDer 4.4.6.3 / 1.2.11.0

InSSIDer - полезное приложение, благодаря которому можно легко выбрать лучшую из доступных Wi-Fi сетей. Программа позволяет узнать мощность сигнала, идентификатор

Wireless Network Watcher 2.20

Wireless Network Watcher - бесплатная портативная (не требующая инсталляции) утилита, которая сканирует беспроводные сети и отображает список всех подключенных в

PortScan 1.70

PortScan - бесплатная утилита, с помощью которой можно найти все активные устройства в сети. При запуске сканирования портов программа отображает все открытые порты

WifiInfoView 2.42

WifiInfoView - небольшая бесплатная утилита, которая сканирует ближайшие беспроводные сети, и отображает массу полезной информации, как например имя сети (SSID),

NetMonitor 1.1

NetMonitor - небольшая утилита предназначенная для контроля подключения к интернету, требующего ввода номера телефона

PingPlotter 5.8.18 build 5782

PingPlotter - очень удобная бесплатная утилита для диагностики IP-сетей, сочетающая в себе базовые команды Ping и Traceroute (трассировка маршрута). Трассировка

скачать Adguard

Отзывы о программе SoftPerfect Network Scanner

Аква про SoftPerfect Network Scanner 7.1.2 [15-12-2017]

Программа хорошая но эта иконка не к месту,раздражает.Смените иконку.
| | Ответить

Andrinform про SoftPerfect Network Scanner 7.0.9 [16-08-2017]

С 7 версии будет бесплатно сканировать до 10 устройств в сети :-(
1 | | Ответить

guest про SoftPerfect Network Scanner 5.4.3 [22-06-2012]

Классная программа. Решение для многих сетевых задач.
1 | 3 | Ответить

Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 