InSSIDer 4.4.6.3 / 1.2.11.0 InSSIDer - полезное приложение, благодаря которому можно легко выбрать лучшую из доступных Wi-Fi сетей. Программа позволяет узнать мощность сигнала, идентификатор Wireless Network Watcher 2.20 Wireless Network Watcher - бесплатная портативная (не требующая инсталляции) утилита, которая сканирует беспроводные сети и отображает список всех подключенных в PortScan 1.70 PortScan - бесплатная утилита, с помощью которой можно найти все активные устройства в сети. При запуске сканирования портов программа отображает все открытые порты

WifiInfoView 2.42 WifiInfoView - небольшая бесплатная утилита, которая сканирует ближайшие беспроводные сети, и отображает массу полезной информации, как например имя сети (SSID), NetMonitor 1.1 NetMonitor - небольшая утилита предназначенная для контроля подключения к интернету, требующего ввода номера телефона PingPlotter 5.8.18 build 5782 PingPlotter - очень удобная бесплатная утилита для диагностики IP-сетей, сочетающая в себе базовые команды Ping и Traceroute (трассировка маршрута). Трассировка