Small Media Player для Windows
|Оценка:
|4.87/5 голосов - 33
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|SmallSoft
|Категории:
|Плееры - Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 5 160 | Статистика
|Размер:
|91 Кб
Small Media Player - компактный проигрыватель мультимедиа файлов для Windows. Поддерживает большинство популярных форматов: WAV, MP3, AVI, MPEG и т.д. в зависимости от наличия кодеков, а также информационные теги ID3V1, ID3V2, APE, FLAC. Обладает простым интерфейсом, не требует установки.
Возможности программы:
- Редактирование списка воспроизведения
- Различные режимы воспроизведения: повтор списка, повтор одного файла, случайный порядок
- Отображение значков в списке воспроизведения, в зависимости от типа файла
- Сортировка списка воспроизведения по щелчку на заголовке столбца
- Изменение последовательности элементов списка с помощью контекстного меню (Вырезать - Вставить)
- Загрузка и сохранение списков воспроизведения в формате M3U
- Автоматическое отображение обложек альбомов из файлов JPEG, BMP, PNG
- Запоминание позиции последнего воспроизведенного файла при закрытии
- Возможность создания ассоциаций с файлами и папками в проводнике Windows
- Управление горячими клавишами
- Поддержка клавиш мультимедийной клавиатуры
- Отображение фонового рисунка в окне программы
- Добавлена поддержка версий информационных тегов ID3v2.2 и ID3v2.4
- Добавлена поддержка отображения встроенных обложек альбомов из тегов ID3v2.3 и ID3v2.4
- Добавлена поддержка комментариев ID3v2 в кодировках UTF8 и UTF16
- Добавлена возможность отображения URL из тегов ID3v2
- Добавлена возможность отображения информации о версии модуля для фильтров DirectShow при отсутствии у них страницы свойств
- Добавлено открытие файла изображения во внешней программе при двойном щелчке на обложке альбома (только для обложек из файлов)
- Исправлено отображение форматов аудио ADPCM, Monkey's Audio (APE) и AMR NB/WB в информации о форматах мультимедиа
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