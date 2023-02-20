Small Media Player для Windows

Описание
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Оценка: 4.87/5 голосов - 33
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Плееры - Плееры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 5 160 | Статистика
Размер:91 Кб
Small Media Player скриншот № 1
Small Media Player скриншот № 2
Small Media Player скриншот № 3
Small Media Player скриншот № 4

Small Media Player - компактный проигрыватель мультимедиа файлов для Windows. Поддерживает большинство популярных форматов: WAV, MP3, AVI, MPEG и т.д. в зависимости от наличия кодеков, а также информационные теги ID3V1, ID3V2, APE, FLAC. Обладает простым интерфейсом, не требует установки.

Возможности программы:

  • Редактирование списка воспроизведения
  • Различные режимы воспроизведения: повтор списка, повтор одного файла, случайный порядок
  • Отображение значков в списке воспроизведения, в зависимости от типа файла
  • Сортировка списка воспроизведения по щелчку на заголовке столбца
  • Изменение последовательности элементов списка с помощью контекстного меню (Вырезать - Вставить)
  • Загрузка и сохранение списков воспроизведения в формате M3U
  • Автоматическое отображение обложек альбомов из файлов JPEG, BMP, PNG
  • Запоминание позиции последнего воспроизведенного файла при закрытии
  • Возможность создания ассоциаций с файлами и папками в проводнике Windows
  • Управление горячими клавишами
  • Поддержка клавиш мультимедийной клавиатуры
  • Отображение фонового рисунка в окне программы
Что нового в Small Media Player 2.5?
  • Добавлена поддержка версий информационных тегов ID3v2.2 и ID3v2.4
  • Добавлена поддержка отображения встроенных обложек альбомов из тегов ID3v2.3 и ID3v2.4
  • Добавлена поддержка комментариев ID3v2 в кодировках UTF8 и UTF16
  • Добавлена возможность отображения URL из тегов ID3v2
  • Добавлена возможность отображения информации о версии модуля для фильтров DirectShow при отсутствии у них страницы свойств
  • Добавлено открытие файла изображения во внешней программе при двойном щелчке на обложке альбома (только для обложек из файлов)
  • Исправлено отображение форматов аудио ADPCM, Monkey's Audio (APE) и AMR NB/WB в информации о форматах мультимедиа
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Отзывы о программе Small Media Player

nordstone про Small Media Player 1.6 [31-03-2012]

простой,надёжный,безотказный .
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