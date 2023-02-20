Small Media Player - компактный проигрыватель мультимедиа файлов для Windows. Поддерживает большинство популярных форматов: WAV, MP3, AVI, MPEG и т.д. в зависимости от наличия кодеков, а также информационные теги ID3V1, ID3V2, APE, FLAC. Обладает простым интерфейсом, не требует установки.

Возможности программы: