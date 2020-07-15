Uranium Backup Free

WinHex 19.8 WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими дисками, дискетами, CD- ROM, DVD, ZIP, Smart Media, Compact Flash memory cards Paragon Hard Disk Manager 16.5 Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких дисков, установки и запуска нескольких ОС, создания резервных копий Macrium Reflect 7.2.4971 Free Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного копирования данных. К достоинствам программы следует отнести возможность

Acronis True Image 2020 24.6.1.25700 Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и отдельных разделов Windows, благодаря чему любые данные и R-Drive Image 6.3 build 6305 R-Drive Image - утилита для резервного копирования данных и создания полных образов выбранных разделов или всего жесткого диска. Готовый образ можно записать на HDClone 9.1.6.0 Free Edition HDClone Free Edition - бесплатная программа для создания резервных копий и образов с физических и логических дисков. Высокая точность создания копий, достигается за