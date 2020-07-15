Uranium Backup Free для Windows

Uranium Backup Free 9.6.4.7157

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Описание Uranium Backup Free 9.6.4.7157Описание   Скачать Uranium Backup Free 9.6.4.7157СКАЧАТЬ (29,84 Мб) Скриншоты Uranium Backup Free 9.6.4.7157Скриншоты (3)   Статистика Uranium Backup Free 9.6.4.7157Статистика   Отзывы о Uranium Backup Free 9.6.4.7157Отзывы (2)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Uranium Backup - программа для резервного копирования посредством прямого копирования или с сжатием zip (до 4 ГБайт) на локальные диски, сетевые диски, сервера NAS, REV, RDX, внешние диски USB/Firewire/SATA, другие компьютер в сети, создание файлов ISO и т.д. Создавать и запускать различные резервные копии можно вручную, любо настроить их для автоматической работы. Бесплатная версия ограничена простым набором инструментов для резервного копирования.

Uranium Backup Free
Uranium Backup Free
Uranium Backup Free
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 061
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
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Отзывы о программе Uranium Backup Free

Илья про Uranium Backup Free 8.4.9 build 4550 [11-04-2012]

Спасибо! Супер прога! Давно такую искал! Cobian курит в сторонке!))))
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Александр про Uranium Backup Free 8.4.9 build 4520 [27-05-2011]

Искал именно такую программу для резервного копирования. Спасибо
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