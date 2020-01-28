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Business Card Reader Free для Android

Business Card Reader Free 4.23.0.21 для Android

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Описание Business Card Reader Free 4.23.0.21 для AndroidОписание   Скачать Business Card Reader Free 4.23.0.21 для AndroidСКАЧАТЬ (38,93 Мб) Скриншоты Business Card Reader Free 4.23.0.21 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Business Card Reader Free 4.23.0.21 для AndroidСтатистика   Отзывы о Business Card Reader Free 4.23.0.21 для AndroidОтзывы (5)  
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Business Card Reader Free — утилита для быстрого внесения данных контакта с визитной карточки. Просто наведите камеру смартфона на карточку и сфотографируйте ее. Утилита сама распознает все данные и расположит их по определенным полям.

Бесплатная версия позволяет сохранить имя, фамилию и первый из найденных телефонов контакта. Приложение поддерживает контактные данные на 25 различных языках и кроссплатформенный обмен цифровыми визитками по Wi-Fi между пользователями программы. 

Что нового в Business Card Reader Free 4.23.0.21 для Android?

Полностью обновленная камера:

  • заметно возросла точность автоматической обрезки визитки
  • качество распознавания текста с визитки увеличилось на 50%
  • обновленный фильтр яркости и контрастности сделает изображение визитки максимально похожим на оригинал
Business Card Reader Free
Business Card Reader Free
Business Card Reader Free
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 527
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - другое
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Отзывы о программе Business Card Reader Free

Денис про Business Card Reader Free 4.4 для Android [03-06-2016]

Привет! Business Card Reader - CRM Pro на GooglePlay (здесь нет)
Распознает получше ABBYY. Есть интеграции с CRM и gmail.
Хороша для бизнеса и экономии времени.
3 | 2 | Ответить

Артем про ABBYY Business Card Reader Lite 3.1.1.11 для Android [08-11-2013]

классная программа для телефона, просто круто, если руки не трясутся, то распознает на 99%.
2 | 2 | Ответить

Medford про ABBYY Business Card Reader Lite 1.0.78.5 для Android [01-06-2011]

This has made my day. I wish all ptosings were this good.
2 | 2 | Ответить

Androlisa про ABBYY Business Card Reader Lite 1.0.78.5 для Android [18-04-2011]

привет. Тоже скачала. Это ж для смартфона, Владимир. Работает вообще круто - все распознает.
2 | 2 | Ответить

Владимир про ABBYY Business Card Reader Lite 1.0.78.5 для Android [16-04-2011]

скачал програмку, а как устанавливать на ПК не пойму. Подскажите пожалуйста
2 | 2 | Ответить

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