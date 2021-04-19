OttPlayer - сервис, который позволяет вам собрать всё ваше IP-телевидение в одном плейлисте, настроить порядок каналов, получить электронную программу передач. Смотрите IPTV от вашего провайдера или из других источников на телефоне, планшете, приставке или телевизоре. OttPlayer даёт возможность смотреть ваши любимые передачи как в уютном домашнем кинотеатре, так и в любом другом месте, где есть Интернет.

Возможности приложение:

Поддержка протоколов: HLS, RTSP, TS by UDP, RTMP

Поддержка плейлистов M3U8

Удобное управление плейлистом (агрузка и редактирование плейлистов, добавление/удаление групп каналов)

Иконки для каналов

Отсутствие рекламы

Централизованным управлением через сайт

Внимание! Данное приложение не содержит тв-каналов, а является инструментом для удобного просмотра IPTV.

Для использования OttPlayer, прежде всего будет необходим список каналов (m3u8 плейлист). Вы можете получить его из любого удобного источника(Ваш провайдер, интернет провайдер IPTV).