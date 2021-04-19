OttPlayer для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.0.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|ottplayer
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 18 985 | Статистика
|Размер:
|83,96 Мб
|СКАЧАТЬ
OttPlayer - сервис, который позволяет вам собрать всё ваше IP-телевидение в одном плейлисте, настроить порядок каналов, получить электронную программу передач. Смотрите IPTV от вашего провайдера или из других источников на телефоне, планшете, приставке или телевизоре. OttPlayer даёт возможность смотреть ваши любимые передачи как в уютном домашнем кинотеатре, так и в любом другом месте, где есть Интернет.
Возможности приложение:
- Поддержка протоколов: HLS, RTSP, TS by UDP, RTMP
- Поддержка плейлистов M3U8
- Удобное управление плейлистом (агрузка и редактирование плейлистов, добавление/удаление групп каналов)
- Иконки для каналов
- Отсутствие рекламы
- Централизованным управлением через сайт
Внимание! Данное приложение не содержит тв-каналов, а является инструментом для удобного просмотра IPTV.
Для использования OttPlayer, прежде всего будет необходим список каналов (m3u8 плейлист). Вы можете получить его из любого удобного источника(Ваш провайдер, интернет провайдер IPTV).
- Нужно создать аккаунт на сайте https://ottplayer.es
- Прописать в приложении информацию о регистрации - логин и пароль
- Закачать плейлист на сайт https://ottplayer.es (предварительно скачанный из вашего источника)
- Привязать устройство к плейлисту
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Исправлены ошибки.
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Отзывы о программе OttPlayer
Михаил про OttPlayer 4.1.24 для Android [02-02-2019]
К сожалению ответа так и не получил. Вопрос был как установить ОТТ плеер на Андроид. Например, телевизор Сони Бравиа.
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