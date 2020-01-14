AVG PC Tuneup для Windows

AVG PC Tuneup 19.1.1209

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Описание AVG PC Tuneup 19.1.1209Описание   Скачать AVG PC Tuneup 19.1.1209СКАЧАТЬ (58,9 Мб) Скриншоты AVG PC Tuneup 19.1.1209Скриншоты (6)   Статистика AVG PC Tuneup 19.1.1209Статистика   Отзывы о AVG PC Tuneup 19.1.1209Отзывы (217)  
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4.24 из 5, всего оценок - 2744
  • Рейтинг программы - 4.24 из 5
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AVG PC Tuneup - мощный инструмент, предназначенный для очистки и оптимизации персонального компьютера. Предоставляет такие возможности, как дефрагментация системного реестра и жестких дисков, очистка от временных файлов, оптимизация работы Интернет соединения, поиск сбойных секторов на жестких дисках, восстановление случайно удаленных файлов, корректное удаление установленных приложений, менеджер автозагрузки и др.

Ключевые особенности:

  • Возможность дефрагментации жестких дисков.
  • Очистка жестких дисков от системного мусора, дубликатов файлов и ненужных программ.
  • Проверка логических дисков и устранение выявленных ошибок.
  • Восстановление случайно удаленных или поврежденных файлов.
  • Очистка и дефрагментация системного реестра.
  • Возможность безвозвратного удаления файлов.
  • Деинсталляция установленных приложений.
  • Оптимизация работы Интернет соединения.
  • Управление запущенными процессами и службами Windows.
  • Мониторинг программ, работающих в фоновом режиме.
  • Встроенный твикер, включающий более 280 различных опций для быстрой и удобной настройки ОС.
  • Менеджер автозагрузки приложений.
  • Поиск и удаление дублируемых файлов.
  • Предоставление подробной информации о системе и многое другое.
Размер файла: 58,9 Мб (Загрузок: 4 515 156)
AVG PC Tuneup
AVG PC Tuneup
AVG PC Tuneup
AVG PC Tuneup
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 600 руб.
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)11 / 4 515 156
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе AVG PC Tuneup

Max про AVG PC Tuneup 19.1.840.0 [11-01-2020]

Ребят!!! Все уже давно знают что только одна версия для Win7 реально продвинутая!!! Это TuneUP Utilites 2013 Final Rus. Для Win10 тоже есть какая то финальная версия.
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Машка про AVG PC Tuneup 19.1.840.0 [19-09-2019]

Я не советую эту БАЛДУ!
Мало того что снесла драйвера на видеокарте, так еще комп тормозит и гудит жутко!!!
2 дня пытались удалить, и все таки побороли и удалили, и все вернулось к прежнему состоянию! УРА!!!!
2 | 2 | Ответить

Олег про AVG PC Tuneup 19.1.840.0 [10-06-2019]

6 лет пользуюсь этой программой, никаких проблем. На какие только компы и ноутбуки ее не устанавливал, все было хорошо и был результат. И вообще когда занимаешься такими делами, надо всегда создавать резервную копию, чтобы в любой момент можно было откатить.
4 | 2 | Ответить

Олег про AVG PC Tuneup 19.1.840.0 [10-06-2019]

НЕ ВЕРЮ НИ КОМУ,КТО ПИШЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ.
2 | 2 | Ответить

westwolf про AVG PC Tuneup 19.1.840.0 [07-06-2019]

Версия просто ужасна. Нет возможности ввести ключ. Нет доступа к настройкам. Ничего бля нет. Все функции заблокированы. Есть только кнопка - перейти по ссылке и купить платную версию. Но я уверен, что и тогда этот трешь работать не будет!
Пользовался авг с 2012 года.
2 | 2 | Ответить

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