AVG PC Tuneup - мощный инструмент, предназначенный для очистки и оптимизации персонального компьютера. Предоставляет такие возможности, как дефрагментация системного реестра и жестких дисков, очистка от временных файлов, оптимизация работы Интернет соединения, поиск сбойных секторов на жестких дисках, восстановление случайно удаленных файлов, корректное удаление установленных приложений, менеджер автозагрузки и др.
Ключевые особенности:
Возможность дефрагментации жестких дисков.
Очистка жестких дисков от системного мусора, дубликатов файлов и ненужных программ.
Проверка логических дисков и устранение выявленных ошибок.
Восстановление случайно удаленных или поврежденных файлов.
Очистка и дефрагментация системного реестра.
Возможность безвозвратного удаления файлов.
Деинсталляция установленных приложений.
Оптимизация работы Интернет соединения.
Управление запущенными процессами и службами Windows.
Мониторинг программ, работающих в фоновом режиме.
Встроенный твикер, включающий более 280 различных опций для быстрой и удобной настройки ОС.
Менеджер автозагрузки приложений.
Поиск и удаление дублируемых файлов.
Предоставление подробной информации о системе и многое другое.
Process Hacker - мощное приложение для полного контроля над задачами, процессами и службами, с возможностью просмотра их подробной статистики, графиков
Отзывы о программе AVG PC Tuneup
Max про AVG PC Tuneup 19.1.840.0 [11-01-2020]
Ребят!!! Все уже давно знают что только одна версия для Win7 реально продвинутая!!! Это TuneUP Utilites 2013 Final Rus. Для Win10 тоже есть какая то финальная версия. | | Ответить
Машка про AVG PC Tuneup 19.1.840.0 [19-09-2019]
Я не советую эту БАЛДУ!
Мало того что снесла драйвера на видеокарте, так еще комп тормозит и гудит жутко!!!
2 дня пытались удалить, и все таки побороли и удалили, и все вернулось к прежнему состоянию! УРА!!!! 2 | 2 | Ответить
Олег про AVG PC Tuneup 19.1.840.0 [10-06-2019]
6 лет пользуюсь этой программой, никаких проблем. На какие только компы и ноутбуки ее не устанавливал, все было хорошо и был результат. И вообще когда занимаешься такими делами, надо всегда создавать резервную копию, чтобы в любой момент можно было откатить. 4 | 2 | Ответить
Олег про AVG PC Tuneup 19.1.840.0 [10-06-2019]
НЕ ВЕРЮ НИ КОМУ,КТО ПИШЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ. 2 | 2 | Ответить
westwolf про AVG PC Tuneup 19.1.840.0 [07-06-2019]
Версия просто ужасна. Нет возможности ввести ключ. Нет доступа к настройкам. Ничего бля нет. Все функции заблокированы. Есть только кнопка - перейти по ссылке и купить платную версию. Но я уверен, что и тогда этот трешь работать не будет!
Пользовался авг с 2012 года. 2 | 2 | Ответить