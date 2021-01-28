FanControl для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:V64 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:4,1 Мб
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FanControl - небольшая утилита для управления скоростью вращения вентиляторов. Пользователь может задавать правила изменения скорости вращения каждого вентилятора в зависимости от изменения температуры. Имеется несколько типов настройки изменения скорости вентиляторов. Кроме этого можно самостоятельно настроить линейную кривую или график изменения скорости на основе температуры, а также установить смешанные правила и фиксированные значения скорости при определённой температуре выбранного датчика.

Присутствует поддержка различных вентиляторов и датчиков температуры центрального процессора, графических и материнских плат, а также поддержка датчиков из файлов *.sensor. Доступна тонкая настройка с указанием шага, правил старта и остановки, временем отклика и запаздыванием (гистерезисом). В окне программы можно скрывать ненужные элементы, а также создавать новые виджеты с пользовательскими правилами управления определённым вентилятором.

Ключевые особенности FanControl:

  • Управление скоростью вентиляторов.
  • Сохранение, редактирование и загрузка нескольких профилей.
  • Настройка графика изменения скорости, а также пользовательские кривые скорости.
  • Выбор датчиков температуры.
  • Несколько типов настройки изменения скорости вентиляторов.
  • Тонкая настройка с указанием шага, правил старта и остановки, временем отклика и запаздыванием.
  • Поддержка различных вентиляторов и датчиков температуры.
  • Импорт и экспорт настроек.
  • И многое другое...
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