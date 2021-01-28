FanControl - небольшая утилита для управления скоростью вращения вентиляторов. Пользователь может задавать правила изменения скорости вращения каждого вентилятора в зависимости от изменения температуры. Имеется несколько типов настройки изменения скорости вентиляторов. Кроме этого можно самостоятельно настроить линейную кривую или график изменения скорости на основе температуры, а также установить смешанные правила и фиксированные значения скорости при определённой температуре выбранного датчика.

Присутствует поддержка различных вентиляторов и датчиков температуры центрального процессора, графических и материнских плат, а также поддержка датчиков из файлов *.sensor. Доступна тонкая настройка с указанием шага, правил старта и остановки, временем отклика и запаздыванием (гистерезисом). В окне программы можно скрывать ненужные элементы, а также создавать новые виджеты с пользовательскими правилами управления определённым вентилятором.

Ключевые особенности FanControl: