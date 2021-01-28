FanControl для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|V64 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Rem0o
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|4,1 Мб
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FanControl - небольшая утилита для управления скоростью вращения вентиляторов. Пользователь может задавать правила изменения скорости вращения каждого вентилятора в зависимости от изменения температуры. Имеется несколько типов настройки изменения скорости вентиляторов. Кроме этого можно самостоятельно настроить линейную кривую или график изменения скорости на основе температуры, а также установить смешанные правила и фиксированные значения скорости при определённой температуре выбранного датчика.
Присутствует поддержка различных вентиляторов и датчиков температуры центрального процессора, графических и материнских плат, а также поддержка датчиков из файлов *.sensor. Доступна тонкая настройка с указанием шага, правил старта и остановки, временем отклика и запаздыванием (гистерезисом). В окне программы можно скрывать ненужные элементы, а также создавать новые виджеты с пользовательскими правилами управления определённым вентилятором.
Ключевые особенности FanControl:
- Управление скоростью вентиляторов.
- Сохранение, редактирование и загрузка нескольких профилей.
- Настройка графика изменения скорости, а также пользовательские кривые скорости.
- Выбор датчиков температуры.
- Несколько типов настройки изменения скорости вентиляторов.
- Тонкая настройка с указанием шага, правил старта и остановки, временем отклика и запаздыванием.
- Поддержка различных вентиляторов и датчиков температуры.
- Импорт и экспорт настроек.
- И многое другое...
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