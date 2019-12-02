Stereo Tool

MorphVOX Pro 4.4.75
С помощью данной программы вы можете до неузнаваемости изменить свой голос, применив имеющиеся в приложении аудиоэффекты. Результатом можно воспользоваться в Skype,
Perfect Player 1.1.4
Perfect Player - полнофункциональный IPTV/медиа-плеер с экранными меню и возможностью управления в полноэкранном режиме, с функцией менеджера каналов и генератора
АудиоМАСТЕР 3.15
АудиоМАСТЕР - многофункциональный аудиоредактор для работы с звуковыми файлами всех популярных форматов. Кроме стандартных функций, позволяет записывать голос,
Sound Booster 1.11.0.514
Sound Booster – утилита, способная усилить громкость звука в операционной системе до 500% по сравнению с обычным звучанием
FxSound 13.027
FxSound значительно улучшает качество звучания ваших любимых программ и веб-сайтов с помощью функции 3D Surround, более высокой точности воспроизведения, быстро
MediaInfo 19.09
MediaInfo позволяет получать технические данные и тэги из видео- или аудио- файлов. Кроме того, определяет необходимые для проигрывания кодеки и дает ссылку на их