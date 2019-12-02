Stereo Tool для Windows

Stereo Tool 9.37

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Stereo Tool 9.37Описание   Скачать Stereo Tool 9.37СКАЧАТЬ (8,81 Мб) Скриншоты Stereo Tool 9.37Скриншоты (3)   Статистика Stereo Tool 9.37Статистика   Отзывы о Stereo Tool 9.37Отзывы (3)  
Оцените программу!
4.26 из 5, всего оценок - 23
  • Рейтинг программы - 4.26 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stereo Tool - отличный звуковой плагин для популярного медиаплеера Winamp (также может быть использован в качестве плагина для SAM Broadcaster, RadioBOSS, MediaMonkey и AIMP), предоставляющий пользователю расширенные опции настройки качества звучания, а также способный усилить слабый сигнал при прослушивании FM-радио и MP3-треков в низком качестве.

Ключевые особенности программы:

  • Возможность улучшения стерео звучания.
  • Встроенный двухполосный ограничитель.
  • Быстрое изменение настроек с помощью встроенных пресетов.
  • Десятиполосный эквалайзер.
  • Возможность конвертации стерео в моно без потери качества звучания.
  • Наличие 10-полосного компрессора.
  • FM стерео кодирование.
  • Интегрированный 10-полосный клиппер.
  • Наличие 4-уровневого выходного ограничителя.
  • FM RDS кодирование.
  • Усилитель басов и многое другое.
Stereo Tool
Stereo Tool
Stereo Tool
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 15 348
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты, Плагины
ТОП-сегодня раздела "Утилиты, Плагины"
 

MorphVOX Pro 4.4.75

С помощью данной программы вы можете до неузнаваемости изменить свой голос, применив имеющиеся в приложении аудиоэффекты. Результатом можно воспользоваться в Skype,

Perfect Player 1.1.4

Perfect Player - полнофункциональный IPTV/медиа-плеер с экранными меню и возможностью управления в полноэкранном режиме, с функцией менеджера каналов и генератора

АудиоМАСТЕР 3.15

АудиоМАСТЕР - многофункциональный аудиоредактор для работы с звуковыми файлами всех популярных форматов. Кроме стандартных функций, позволяет записывать голос,

Sound Booster 1.11.0.514

Sound Booster – утилита, способная усилить громкость звука в операционной системе до 500% по сравнению с обычным звучанием

FxSound 13.027

FxSound значительно улучшает качество звучания ваших любимых программ и веб-сайтов с помощью функции 3D Surround, более высокой точности воспроизведения, быстро

MediaInfo 19.09

MediaInfo позволяет получать технические данные и тэги из видео- или аудио- файлов. Кроме того, определяет необходимые для проигрывания кодеки и дает ссылку на их

скачать Adguard

Отзывы о программе Stereo Tool

xan про Stereo Tool 8.54 [22-04-2018]

FM станции этой хренью не болеют, у них железные процессор ы.
| | Ответить

albertino4 про Stereo Tool 6.21 [14-02-2012]

Такое дерьмище эта программа, грузит мозги и процессор компа,
а интерфейс: столько всего это ж целая установка.
Есть популярный dfx или Enhancer 0.17 - ,бесплатный аналог dfx -
то что нужно.
6 | 24 | Ответить

Владимир в ответ albertino4 про Stereo Tool 8.52 [05-01-2018]

А я то думаю такие дурачки эти ФМ станции, по 700 баксов за нее платят, а ведь можно просто энхансер! В звуке вы явно профан.
3 | 1 | Ответить

Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв
 