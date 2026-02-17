Fairway Solitaire для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.56.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|BFG Entertainmnent Inc
|Категория:
|Карточные
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|97.99 Мб
Fairway Solitaire — карточная игра-головоломка, в которой сочетаются классический пасьянс с элементами гольфа и стратегическое планирование ходов. Механика проста, однако требует внимательности, расчёта последовательностей и умения использовать вспомогательные инструменты в нужный момент.
Приложение предлагает большое количество уровней с различной сложностью и оформлением, выполненным в тематике гольф-полей по всему миру. Каждый уровень представляет собой отдельную логическую задачу с уникальным расположением карт, препятствиями и дополнительными условиями. В процессе прохождения используются специальные бонусы и игровые элементы, которые позволяет менять порядок карт, просматривать возможные варианты ходов или применять особые «клубы» в качестве универсальных карт.
Список основных возможностей Fairway Solitaire:
- Предлагает большое количество уровней с постепенно возрастающей сложностью.
- Дает возможность вступать в игровые клубы и участвовать в совместной активности.
- Отсутствуют ограничения по времени или количеству попыток прохождения уровней.
- Тематические игровые поля, стилизованные под различные мировые гольф-локации.
- Наличие специальных карт и бонусов, которые влияют на стратегию прохождения.
- Предусматривает перемешивание колоды, предварительный просмотр и универсальные карты.
- Ежедневные задания и регулярные игровые события с отдельными условиями.
- Система наград, коллекций и достижений за выполнение задач.
