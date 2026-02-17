Fairway Solitaire — карточная игра-головоломка, в которой сочетаются классический пасьянс с элементами гольфа и стратегическое планирование ходов. Механика проста, однако требует внимательности, расчёта последовательностей и умения использовать вспомогательные инструменты в нужный момент.

Приложение предлагает большое количество уровней с различной сложностью и оформлением, выполненным в тематике гольф-полей по всему миру. Каждый уровень представляет собой отдельную логическую задачу с уникальным расположением карт, препятствиями и дополнительными условиями. В процессе прохождения используются специальные бонусы и игровые элементы, которые позволяет менять порядок карт, просматривать возможные варианты ходов или применять особые «клубы» в качестве универсальных карт.

Список основных возможностей Fairway Solitaire: