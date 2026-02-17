Fairway Solitaire для Android

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.56.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Карточные
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:97.99 Мб
Fairway Solitaire — карточная игра-головоломка, в которой сочетаются классический пасьянс с элементами гольфа и стратегическое планирование ходов. Механика проста, однако требует внимательности, расчёта последовательностей и умения использовать вспомогательные инструменты в нужный момент.

Приложение предлагает большое количество уровней с различной сложностью и оформлением, выполненным в тематике гольф-полей по всему миру. Каждый уровень представляет собой отдельную логическую задачу с уникальным расположением карт, препятствиями и дополнительными условиями. В процессе прохождения используются специальные бонусы и игровые элементы, которые позволяет менять порядок карт, просматривать возможные варианты ходов или применять особые «клубы» в качестве универсальных карт. 

Список основных возможностей Fairway Solitaire:

  • Предлагает большое количество уровней с постепенно возрастающей сложностью.
  • Дает возможность вступать в игровые клубы и участвовать в совместной активности.
  • Отсутствуют ограничения по времени или количеству попыток прохождения уровней.
  • Тематические игровые поля, стилизованные под различные мировые гольф-локации.
  • Наличие специальных карт и бонусов, которые влияют на стратегию прохождения.
  • Предусматривает перемешивание колоды, предварительный просмотр и универсальные карты.
  • Ежедневные задания и регулярные игровые события с отдельными условиями.
  • Система наград, коллекций и достижений за выполнение задач.
