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Bitdefender Mobile Security & Antivirus для Android

Bitdefender Mobile Security & Antivirus 3.3.045.806 для Android

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Описание Bitdefender Mobile Security & Antivirus 3.3.045.806 для AndroidОписание   Скачать Bitdefender Mobile Security & Antivirus 3.3.045.806 для AndroidСКАЧАТЬ (25,41 Мб) Скриншоты Bitdefender Mobile Security & Antivirus 3.3.045.806 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Bitdefender Mobile Security & Antivirus 3.3.045.806 для AndroidСтатистика   Отзывы о Bitdefender Mobile Security & Antivirus 3.3.045.806 для AndroidОтзывы (0)  
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Bitdefender Mobile Security & Antivirus — антивирус от известного разработчика. Защитите свой Android-смартфон от различных угроз. Антивирус обеспечит проверку каждого устанавливаемого приложения, проверит уже имеющиеся программы на наличие вредоносного кода, а также может показать какие ресурсы использует то или иное приложение (доступ в интернет, получение конфиденциальной информации и т.д.).

Bitdefender Mobile Security & Antivirus
Bitdefender Mobile Security & Antivirus
Bitdefender Mobile Security & Antivirus
Bitdefender Mobile Security & Antivirus
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 4 190
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы, Spyware
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Отзывы о программе Bitdefender Mobile Security & Antivirus

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