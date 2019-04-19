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AVS Audio Editor 9.0.3.534
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4.56 из 5, всего оценок - 88
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- Рейтинг программы - 4.56 из 5
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AVS Audio Editor - легкая в использовании программа для создания, кодирования и редактирования аудио. Предлагает более 20 эффектов и фильтров, в том числе задержка, фленджер, хорус, реверберация, фильтры для удаления раздражающих звуков, таких как "vuvuzelas", рев болельщиков и т.д. Позволяет обрезать, присоединять, смешивать и удалять куски аудиотреков. Имеет дружественный и удобный интерфейс, расширенную поддержку форматов и современные инструменты.
Возможности AVS Audio Editor:
- Поддерживает форматы: MP3, WMA, WAV, M4A, M4R, AAC, AMR, OGG, MP2, FLAC, AIFF, AU, AVI, IVF, DIV, DIVX, MTV, AMV, MPG, MPEG, MOD, MPE, MVV, M2V, WMV, ASF, DVR-MS, DAT, IFO, VOB, VRO, M2TS, M2T, MTS, TOD, TS, TP, DV, MKV, OGM, OGV, OGA, OGX, RM, RMVB, RAM, IVR, MOV, QT, M4V, MP4, 3GP2, 3GPP, 3GP, 3G2, FLV, SWF, АС3.
- Улучшение аудио с помощью множества эффектов и фильтров.
- Использование нескольких методов анализа аудиоданных.
- Запись аудио с любого входного устройства.
- Вырезать, присоединиться, обрезать, смешивать, удалять части.
- Поддержка многоканальных звуковых файлов.
- Более 20 встроенных эффектов и фильтров. Полная поддержка VST эффектов и фильтров DirectX.
- Специально разработанные фильтры для удаления раздражающих звуков, таких как "vuvuzelas", рев болельщиков и т.д.
- Смешивать несколько звуковых дорожек, добавлять эффекты и сохранять выходной файл в любом популярном формате.
- Встроенные инструменты анализа спектральной составляющей и огибающей сигнала.
- Риппинг Audio CD в четырех режимах.
- Возможность извлекать аудио из видео файлов.
- Поддержка пакетного редактирования.
- Создание рингтонов для iPhone.
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Отзывы о программе AVS Audio Editor
Liaf про AVS Audio Editor 7.0.2.418 [20-06-2011]
Это обычное наложение проги.Так же как и в видео конвертерах/редакторах...прога,если она бесплатная оставляет свой "отпечаток".
Тоесть на видео накладывает всплывающее изображение,на фотографиях в любом углу или по центру(как на сайте девианарт),на аудио, в нашем случае,просто говорит одну и ту же фразу. ЧТО БЫ ЭТОГО НЕБЫЛО ПРОГРАММУ НЕОБХОДИМО ПРЕОБРЕСТИ,или скачать с таблеткой.
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тори про AVS Audio Editor 7.0.1.417 [13-06-2011]
самое обидное что хрень какую то говорит как создашь уже трек((и не убирается((
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qwerty про AVS Audio Editor 7.0.1.417 [11-06-2011]
как убрать эту хрень
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Gerkin про AVS Audio Editor 6.1.2.375 [08-06-2011]
Денег заплатить. А на халяву- так и будет говорить.
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Sacred про AVS Audio Editor 6.1.2.375 [04-06-2011]
да кто знает как это убрать?
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