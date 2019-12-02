Soft Organizer - мощный менеджер приложений, который позволяет устанавливать программы с отслеживанием, полностью удалять их в случае необходимости (полностью зачищая все остатки после них), а также сообщает о наличии новых версий установленных на компьютере программ. Отличается высокой скоростью работы, за счет того, что при отслеживании изменений, вносимых программами установки, изменения на дисках анализируются в реальном времени, не прибегая к длительному сохранению сведений обо всех файлах до и после установки.

С помощью функции отслеживания изменений при установке можно впоследствии безопасно удалить приложение вместе со всеми остатками, которые обычно остаются на компьютерах при обычном удалении. Помимо этого имеется функция поиска следов для приложений, которые не были установлены с отслеживанием.



Разница между Reg Organizer и Soft Organizer заключается в функции проверки новых версий установленных программ. В остальном Reg Organizer содержит все возможности Soft Organizer.