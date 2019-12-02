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Soft Organizer 7.51
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4.21 из 5, всего оценок - 19
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- Рейтинг программы - 4.21 из 5
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Soft Organizer - мощный менеджер приложений, который позволяет устанавливать программы с отслеживанием, полностью удалять их в случае необходимости (полностью зачищая все остатки после них), а также сообщает о наличии новых версий установленных на компьютере программ. Отличается высокой скоростью работы, за счет того, что при отслеживании изменений, вносимых программами установки, изменения на дисках анализируются в реальном времени, не прибегая к длительному сохранению сведений обо всех файлах до и после установки.
С помощью функции отслеживания изменений при установке можно впоследствии безопасно удалить приложение вместе со всеми остатками, которые обычно остаются на компьютерах при обычном удалении. Помимо этого имеется функция поиска следов для приложений, которые не были установлены с отслеживанием.
Разница между Reg Organizer и Soft Organizer заключается в функции проверки новых версий установленных программ. В остальном Reg Organizer содержит все возможности Soft Organizer.
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Отзывы о программе Soft Organizer
Игорь про Soft Organizer 5.02 [28-12-2015]
приятненькая прожка, хорошо подчищает за разным софтом
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Коробицын про Soft Organizer 3.51 [31-03-2015]
Не имеет смысла её устанавливать. Программа может продублировать установку системной
библиотеки, а при удалении эта библиотека будет удалена. Эта программа при установке
должна запомнить все системные библиотеки, а она этого не делает.
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жре про Soft Organizer 3.20 [19-09-2013]
Ага, находит новейшие версии программ, коих и на офф. сайтах нет!
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Валерий_ про Full Uninstall 2.11 [14-11-2012]
Хорошая программа.Действительно удаляет и полностью чистит всю скорлупу(пустые папки)Работает быстро,да и стоит раз в 5 дешевле,чем аналогичный продукт от Гаврилы/(Total uninstall)
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(ерж про Full Uninstall 2.10 [13-06-2012]
Два раза устанавливал эту прогу, и всякий раз её удалял, зачем она нужна, да ещё за деньги?
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