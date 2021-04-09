ChromeHistoryView для Windows

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.45 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Утилиты к браузерам
Загрузок (сегодня/всего):1 / 3 478 | Статистика
Размер:186 Кб
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ChromeHistoryView скриншот № 1

ChromeHistoryView - небольшая бесплатная утилита, которая считывает информацию из файлов истории браузера Google Chrome и отображает список всех посещенных веб-сайтов за последние дни. Для каждой посещенной веб-страницы, отображается следующая информация: URL, дата первого и последнего визита, счетчик посещений, URL источника запроса и др. Также есть возможность экспортировать данные журнала в текстовый, HTML, CSV, XML файл, скопировать информацию в буфер обмена и вставить ее в документ Excel.

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