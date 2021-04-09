ChromeHistoryView - небольшая бесплатная утилита, которая считывает информацию из файлов истории браузера Google Chrome и отображает список всех посещенных веб-сайтов за последние дни. Для каждой посещенной веб-страницы, отображается следующая информация: URL, дата первого и последнего визита, счетчик посещений, URL источника запроса и др. Также есть возможность экспортировать данные журнала в текстовый, HTML, CSV, XML файл, скопировать информацию в буфер обмена и вставить ее в документ Excel.