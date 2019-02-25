TubeDigger для Windows

TubeDigger 6.5.9

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Описание TubeDigger 6.5.9Описание   Скачать TubeDigger 6.5.9СКАЧАТЬ (27,7 Мб) Скриншоты TubeDigger 6.5.9Скриншоты (3)   Статистика TubeDigger 6.5.9Статистика   Отзывы о TubeDigger 6.5.9Отзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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TubeDigger - программа для загрузки видео и аудио с YouTube и ВКонтакте. Позволяет скачивать с любого веб-сайта медиа контент, в том числе Hulu, MTV, ABC, NBC, CBS, Yahoo, MySpace и т.д., извлекать аудио дорожки из видео. Все что необходимо - ввести URL веб-страницы и включить воспроизведение. Поддерживается возобновление загрузки. Кроме этого есть возможность конвертирования в любой выбранный формат, включая для портативных устройств: iPhone, iPad, PSP.

Загрузка с YouTube и ВКонтакте, а также конвертирование медиа файлов - БЕСПЛАТНО.

Что нового в TubeDigger 6.5.9?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты TubeDigger:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программы14 дней, функциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 018
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
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Отзывы о программе TubeDigger

leonid про TubeDigger 5.4.4 [17-03-2016]

платное сразу удаляю,жадность фраеров погубит.
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Николай в ответ leonid про TubeDigger 6.3.6 [02-05-2018]

То есть, умные головы, получившие необходимое образование и тратящие своё время на создание софта, должны вам бесплатно его предоставлять? А иначе они "жадные фраера"? Логика гопника какая-то.
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