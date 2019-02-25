TubeDigger - программа для загрузки видео и аудио с YouTube и ВКонтакте. Позволяет скачивать с любого веб-сайта медиа контент, в том числе Hulu, MTV, ABC, NBC, CBS, Yahoo, MySpace и т.д., извлекать аудио дорожки из видео. Все что необходимо - ввести URL веб-страницы и включить воспроизведение. Поддерживается возобновление загрузки. Кроме этого есть возможность конвертирования в любой выбранный формат, включая для портативных устройств: iPhone, iPad, PSP.

Загрузка с YouTube и ВКонтакте, а также конвертирование медиа файлов - БЕСПЛАТНО.