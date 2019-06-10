Screenpresso - легкий в использовании инструмент для создания скриншотов со встроенным редактором изображений и возможностью размещения готовых изображений в сети Интернет.

С помощью программы можно делать снимки всего экрана, его части, конкретного окна (в том числе и с прокруткой), а также осуществлять захват видео высокого разрешения, с сохранением в форматы MP4, WebM, WMV, OGG или экспортом в HTML5.

Встроенный редактор позволяет обрезать изображения, добавлять тени, закругленные углы, отражения, текст и многое другое. Готовые скриншоты можно отправить на Twitter, Facebook, G-Mail, Evernote, Flickr или FTP-сервер, а видео отправить на сервис Youtube.