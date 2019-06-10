Screenpresso для Windows

Screenpresso 1.7.7

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Описание Screenpresso 1.7.7Описание   Скачать Screenpresso 1.7.7СКАЧАТЬ (11,8 Мб) Скриншоты Screenpresso 1.7.7Скриншоты (3)   Статистика Screenpresso 1.7.7Статистика   Отзывы о Screenpresso 1.7.7Отзывы (3)  
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4.72 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.72 из 5
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Screenpresso - легкий в использовании инструмент для создания скриншотов со встроенным редактором изображений и возможностью размещения готовых изображений в сети Интернет.

С помощью программы можно делать снимки всего экрана, его части, конкретного окна (в том числе и с прокруткой), а также осуществлять захват видео высокого разрешения, с сохранением в форматы MP4, WebM, WMV, OGG или экспортом в HTML5.

Встроенный редактор позволяет обрезать изображения, добавлять тени, закругленные углы, отражения, текст и многое другое. Готовые скриншоты можно отправить на Twitter, Facebook, G-Mail, Evernote, Flickr или FTP-сервер, а видео отправить на сервис Youtube.

Что нового в Screenpresso 1.7.7?
  • Исправлены некоторые ошибки
Screenpresso
Screenpresso
Screenpresso
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 751
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана
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Отзывы о программе Screenpresso

S про Screenpresso 1.5.3.2 [17-12-2014]

Работает.
Звук пишет только с микрофона.
Ненужна.
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Makcим про Screenpresso 1.4.3 [12-10-2013]

На Windows7 не желает устанавливаться никак.Ни в портативной версии,ни в обычной.
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antoloc про Screenpresso 1.2.5 [03-09-2011]

версия 1 24 без прокрутки изображения а эта?
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