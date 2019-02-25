7 Taskbar Tweaker - небольшая бесплатная утилита, представляющая собой мощный твикер для панели задач рабочего стола, с помощью которого можно легко настроить множество параметров отображения отдельных её элементов, их группировки, комбинирования и поведения в различных ситуациях.
С помощью программы можно менять реакцию Панели задач на различные действия мыши, к примеру правым кликом вызывать не контекстное меню, а Jump List, нажатием на среднею кнопку имитировать комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Del, отобразить Рабочий стол или запустить диспетчер устройств и т.д.
Кроме этого можно убрать предварительный просмотр при наведении курсора на иконку, уменьшить зазор между закрепленными приложениями и многое другое.
Основные возможности:
Настройка реакции Панели задач на различные действия мыши (правый клик, наведение курсора, прокрутка колеса, нажатие средней клавишы и пр.).
Настройка параметров отображения отдельных элементов Панели задач.
Группировка и комбинирование элементов Панели задач.
Возможность отключить предпросмотр открытых окон в Панели задач.
Возможность скрыть кнопку Пуск.
Возможность регулировки громкости и многое другое.
Free Virtual Keyboard - портативная бесплатная утилита, которая эмулирует обычную клавиатуру и может работать на любом устройстве под управлением ОС Windows с
Отзывы о программе 7 Taskbar Tweaker
Алексей про 7 Taskbar Tweaker 5.3 [21-02-2019]
Программа сверхполезная!
Я без неё не могу.)) Функция передвигать , менять значки на панели задач абсолютно свободно!! незаменима, попробовав, отвыкнуть нельзя)).
Троян, это если кто-то скачал хрен откуда, качайте с оффициального сайта!
Пользуюсь много-много лет. Ни троянов, ни зависаний никогда не было. Для меня утилита маст хэв.
Пробуйте, многим понравиться. | | Ответить
xxxLuffy про 7 Taskbar Tweaker 5.3 [20-05-2018]
не работает с последним обновлением Windows 10 (1803) | | Ответить
Павел про 7 Taskbar Tweaker 5.3 [04-09-2017]
Только что Доктор Веб отчётливо выявил в нём трояна! Детект у Доктора наравне с Касперским, даже лучше. Не ложняк! Я, конечно, не навязываю, но думать вам... 5 | | Ответить
Иван про 7 Taskbar Tweaker 5.1 [25-03-2016]
Их всех функций программы использую только расцепление одинаковых значков на панели задач. Так как иногда нужно поменять местами несколько открытых документов Word.
Но программа иногда зависает, подскажите может есть какая-то другая программа с этой функцией. 2 | 4 | Ответить
Сергей про 7 Taskbar Tweaker 5.0 [16-11-2015]
Полезная программа!!! Интерфейс - многоязычный, русский есть! | | Ответить