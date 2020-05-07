ScreenHunter

Fraps 3.5.99
Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК
MyCam 2.5
MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате
Bandicam 4.5.8.1673
Bandicam - программа для захвата видео и снятия скриншотов в высоком качестве. Имеет простое управление с настраиваемыми параметрами записи. Поддерживает работу со
Экранные ножницы 2.6 сборка 1566
Экранные ножницы - одна из самых простых утилит для быстрого снятия скриншотов с экрана Вашего монитора
oCam Screen Recorder 510.0
oCam Screen Recorder - бесплатное приложение, которое умеет записывать все происходящее на экране монитора, с возможностью выбора размера окна, необходимых кодеков и
FastStone Capture 9.3
FastStone Capture - мощная и многофункциональная программа как для снятия скриншотов экрана, так захвата видео с их последующим редактированием