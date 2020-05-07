ScreenHunter для Windows

ScreenHunter 7.0.355 Free

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Описание ScreenHunter 7.0.355 FreeОписание   Скачать ScreenHunter 7.0.355 FreeСКАЧАТЬ (113,1 Мб) Скриншоты ScreenHunter 7.0.355 FreeСкриншоты (3)   Статистика ScreenHunter 7.0.355 FreeСтатистика   Отзывы о ScreenHunter 7.0.355 FreeОтзывы (0)  
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4.64 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.64 из 5
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ScreenHunter - бесплатная программа для создания скриншотов прямоугольной области, активного окна и всего экрана. Присутствует возможность добавления стрелок-указателей, можно устанавливать задержку снимков, поддерживаются "горячие" клавиши, а также имеются звуковые оповещения. Готовые скриншоты можно сохранить в форматах GIF, JPG, BMP.

ScreenHunter
ScreenHunter
ScreenHunter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 9 275
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана
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Отзывы о программе ScreenHunter

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