Spark для Windows
|Оценка:
|4.01/5 голосов - 16
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.9.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Jive Software
|Категория:
|IRC, ICQ, Messenger
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 21 281 | Статистика
|Размер:
|93,75 Мб
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Spark - кроссплатформенное приложение, позволяющее обмениваться мгновенными сообщениями в сети Интернет по протоколу Jabber. В программе присутствует поддержка проведения групповых конференций, с возможностью создания закладок для каждого окна чата, проверка орфографии при наборе текста, поддержка Jingle, встроенный набор плагинов, а также имеется записная книжка, календарь и автодобавление найденных транспортов.
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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