Spark для Windows

Описание
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Оценка: 4.01/5 голосов - 16
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.9.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:IRC, ICQ, Messenger
Загрузок (сегодня/всего):1 / 21 281 | Статистика
Размер:93,75 Мб
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Spark - кроссплатформенное приложение, позволяющее обмениваться мгновенными сообщениями в сети Интернет по протоколу Jabber. В программе присутствует поддержка проведения групповых конференций, с возможностью создания закладок для каждого окна чата, проверка орфографии при наборе текста, поддержка Jingle, встроенный набор плагинов, а также имеется записная книжка, календарь и автодобавление найденных транспортов.

Что нового в Spark 2.9.4?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Spark

Наталья про Spark 2.8.3 [03-04-2017]

нужная ппрограмка
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