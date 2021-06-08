Spark - кроссплатформенное приложение, позволяющее обмениваться мгновенными сообщениями в сети Интернет по протоколу Jabber. В программе присутствует поддержка проведения групповых конференций, с возможностью создания закладок для каждого окна чата, проверка орфографии при наборе текста, поддержка Jingle, встроенный набор плагинов, а также имеется записная книжка, календарь и автодобавление найденных транспортов.