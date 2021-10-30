Foursquare для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.60/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.19.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):0 / 8 347 | Статистика
Размер:17,51 Мб
СКАЧАТЬ
Foursquare скриншот № 1
Foursquare скриншот № 2
Foursquare скриншот № 3
Foursquare скриншот № 4

Foursquare – социальная сеть использует ваше местоположение и подсказывает, где находятся лучшие развлекательные заведения. Рейтинг и список мест составляют сами пользователи. Вы также сможете быстро узнавать в каком магазине сегодня скидки, где готовят самый вкусный кофе и другую полезную информацию.

Пользователи могут отправлять свое местоположение друзьям и отслеживать их перемещения. Приложение поддерживает экспорт местоположения в другие социальные сети (Twitter и Facebook).

Отмечайтесь в заведениях с помощью «чек-ин», ставьте оценки и получайте за это баллы. Если вы будете отмечаться в одном месте в течение 30 дней, то получите специальный статус «мэра». 

 

Что нового в Foursquare 11.19.1?

ТОП-сегодня раздела "Блоги, социальные сети"
 

скачать Реальные Гости ВкРеальные Гости Вк 1.6.5

Простое в использовании бесплатное приложение для мобильных Android-устройств, которое...

скачать ВКонтакте Kate MobileВКонтакте Kate Mobile 80 lite

ВКонтакте Kate Mobile – клиент для социальной сети ВКонтакте отличается дружественным...

скачать ВКонтактеВКонтакте 6.59

ВКонтакте – официальный клиент популярной социальной сети. Установив приложение, вы...

скачать Hugly Гости ВКHugly Гости ВК 2.0.63

Приложение для определения гостей вашей страницы в соцсети ВКонтакте, которое использует...

скачать VideoApp для ВКVideoApp для ВК 2.1.2

Бесплатное приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое позволяет...

скачать LinkedInLinkedIn 4.1.629.1

Официальный мобильный клиент популярной социальной сети для поиска и установления...

Отзывы о программе Foursquare

Нурлан про Foursquare 2013.05.08 для Android [17-05-2013]

скачай
6 | 5 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв