Foursquare – социальная сеть использует ваше местоположение и подсказывает, где находятся лучшие развлекательные заведения. Рейтинг и список мест составляют сами пользователи. Вы также сможете быстро узнавать в каком магазине сегодня скидки, где готовят самый вкусный кофе и другую полезную информацию.

Пользователи могут отправлять свое местоположение друзьям и отслеживать их перемещения. Приложение поддерживает экспорт местоположения в другие социальные сети (Twitter и Facebook).

Отмечайтесь в заведениях с помощью «чек-ин», ставьте оценки и получайте за это баллы. Если вы будете отмечаться в одном месте в течение 30 дней, то получите специальный статус «мэра».