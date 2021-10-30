Foursquare для Android
|Оценка:
|3.60/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.19.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|foursquare
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 8 347 | Статистика
|Размер:
|17,51 Мб
|СКАЧАТЬ
Foursquare – социальная сеть использует ваше местоположение и подсказывает, где находятся лучшие развлекательные заведения. Рейтинг и список мест составляют сами пользователи. Вы также сможете быстро узнавать в каком магазине сегодня скидки, где готовят самый вкусный кофе и другую полезную информацию.
Пользователи могут отправлять свое местоположение друзьям и отслеживать их перемещения. Приложение поддерживает экспорт местоположения в другие социальные сети (Twitter и Facebook).
Отмечайтесь в заведениях с помощью «чек-ин», ставьте оценки и получайте за это баллы. Если вы будете отмечаться в одном месте в течение 30 дней, то получите специальный статус «мэра».
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