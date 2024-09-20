Digitally Imported Radio для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 4
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от $1.3
Версия:5.1.3.11460 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Радио
Загрузок (сегодня/всего):2 / 9 307 | Статистика
Размер:41.83 Мб
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DI.FM Radio — сборник интернет-радиостанций, транслирующих современную электронную музыку. Все станции распределены по стилям и направлениям. Любимые станции вы можете сохранять в Избранном. Удобная навигация, просмотр популярных станций.

Пользователям доступно более 90 каналов музыки различных направлений, включая Trance, House, EDM, Dance, Lounge, Chillout, Techno, Ambient и др. Следить за объемом загруженных данных поможет панель дополнительного буфера. Другие возможности программы включают:

  • Таймер автоматического отключения.
  • Настройка выбора беспроводной сети.
  • Возможность делиться треками в социальных сетях.
  • 7-дневный период DI Premium.
Что нового в Digitally Imported Radio 5.1.3.11460?
  • Added a fix for recovering after trying to play expired content
  • UI tweaks to some pages
  • Fix launching Android Auto in some cases
  • Fix to UI getting stuck in some cases
  • Fixes for android auto
  • Updated shows data more frequently when the app is open, in case the scheduled episodes change
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Отзывы о программе Digitally Imported Radio

VirKato про Digitally Imported Radio 0.9.13. для Android [01-03-2012]

Отличный приёмник.
Крутит свою музыку - не плохую.
Стабильный.
6 | 7 | Ответить

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