Digitally Imported Radio для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от $1.3
|Версия:
|5.1.3.11460 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AudioAddict Inc
|Категория:
|Радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 9 307 | Статистика
|Размер:
|41.83 Мб
|СКАЧАТЬ
DI.FM Radio — сборник интернет-радиостанций, транслирующих современную электронную музыку. Все станции распределены по стилям и направлениям. Любимые станции вы можете сохранять в Избранном. Удобная навигация, просмотр популярных станций.
Пользователям доступно более 90 каналов музыки различных направлений, включая Trance, House, EDM, Dance, Lounge, Chillout, Techno, Ambient и др. Следить за объемом загруженных данных поможет панель дополнительного буфера. Другие возможности программы включают:
- Таймер автоматического отключения.
- Настройка выбора беспроводной сети.
- Возможность делиться треками в социальных сетях.
- 7-дневный период DI Premium.
- Added a fix for recovering after trying to play expired content
- UI tweaks to some pages
- Fix launching Android Auto in some cases
- Fix to UI getting stuck in some cases
- Fixes for android auto
- Updated shows data more frequently when the app is open, in case the scheduled episodes change
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Отзывы о программе Digitally Imported Radio
VirKato про Digitally Imported Radio 0.9.13. для Android [01-03-2012]
Отличный приёмник.
Крутит свою музыку - не плохую.
Стабильный.
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