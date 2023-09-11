RIOT для Windows
|Оценка:
|4.58/5 голосов - 24
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2023.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Lucian Sabo
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 15 099 | Статистика
|Размер:
|2,69 Мб
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RIOT (Radical Image Optimization Tool) - бесплатная и простая в использовании утилита, которая представляет собой мощный инструмент для оптимизации размера картинок с возможностью дальнейшего их размещения в сети Интернет. В программе присутствует поддержка большого количества исходных форматов, имеется опция попиксельного сравнения.
Также RIOT позволяет сжимать файл до заданного объема, переносит или удаляет метаданные, имеет встроенные инструменты для изменения физических размеров картинок, регулировки яркости и контраста изображений. Программа доступна как в виде отдельного приложения, так и в виде расширения для продуктов GIMP, IrfanView и XnView.
Ключевые особенности RIOT (Radical Image Optimization Tool):
- Оптимизация JPG, GIF и PNG файлов.
- Возможность сравнения оригинала с оптимизированным изображением в реальном времени.
- Сжатие файлов до желаемого порога размера файла.
- Мгновенное отображение результата преобразования, в том числе в размере файла.
- Передача метаданных между форматами изображения.
- Настройка изображений (яркость, контрастность, гамма и прочее).
- Возможность изменения размера изображения.
- Поддержка пакетного преобразования файлов.
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе RIOT
Татьяна про RIOT (Radical Image Optimization Tool) 0.6.2 [24-05-2020]
Хорошая программа. Пользуюсь три года. Не плохо бы было, если бы она была переведена на русский язык.
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