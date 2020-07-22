EASEUS Todo Backup для Windows

EASEUS Todo Backup 12.5 Free

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Описание EASEUS Todo Backup 12.5 FreeОписание   Скачать EASEUS Todo Backup 12.5 FreeСКАЧАТЬ (92,71 Мб) Скриншоты EASEUS Todo Backup 12.5 FreeСкриншоты (5)   Статистика EASEUS Todo Backup 12.5 FreeСтатистика   Отзывы о EASEUS Todo Backup 12.5 FreeОтзывы (4)  
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4.67 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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EASEUS Todo Backup - бесплатный инструмент для резервного копирования не только отдельных разделов и всего диска целиком, но и выбранных пользователем папок и файлов.

С помощью программы можно без особых трудностей выполнить посекторное копирование диска/раздела (с возможностью записи полученного образа на CD/DVD диск, сохранения на внешних носителях или загрузки на FTP сервер), производить резервное копирование по расписанию, а также за пару кликов мыши осуществлять миграцию или клонирование диска для переноса данных на другой диск.

Кроме того приложение располагает инструментами для создания загрузочного диска на базе Win PE, с помощью которого можно в любой момент восстановить операционную систему при возникновении аппаратных сбоев, после вирусных атак или удаления системных файлов.

EASEUS Todo Backup
EASEUS Todo Backup
EASEUS Todo Backup
EASEUS Todo Backup
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 8 854
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
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Отзывы о программе EASEUS Todo Backup

(ерж про EASEUS Todo Backup 8.9 Free Edition [05-11-2015]

Скриншоты устаревшие.
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Сергей про EASEUS Todo Backup 8.5 Free Edition [01-07-2015]

Не согласен в некоторых деталях, с предыдущим комментарием! Программа довольно проста. А уж пару десятков компьютерных терминов осваивать с онлайн переводчиком....!
Что касается обучающего видео. А на кой хрен?! Все резервное копирование, делается буквально в 2-3 клика (как, собственно, и создание загрузочного носителя)! И из-за этого тратить время, выкладывать в интернет?!
Ньюансы. И где они там...?!
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(ерж про EASEUS Todo Backup 6.5 Free Edition [05-07-2014]

Вся ирония того, что это программа якобы для "чайников" заключается в том, что программы резервирования системы осваивают уже, как правило, не чайники, хотя, правильно, начинать работу на компе надо с освоение подобных программ. Это кажется, что это программа простая, но на самом деле нет даже обучающего видео на русском языке, или там каких-либо скриншотов, а осваивать её через текст он-лайн переводчика "чайником" это надо ещё такое представить:), я уже не говорю о куче нюансов при работе (дьявол прячется в деталях).
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sejik про EASEUS Todo Backup 4.0.0.5 Free Edition [18-03-2012]

Программа супер-для резервного копирования для чайников!Делает резервные копии в два клика.Не так быстро работает как Акронис,зато бесплатна и понятна.Разобраться сможет практически любой,даже несмотря на отсутствие русского языка.
За бесплатность,аскетичность интерфейса и качество работы заслуживает оценки 5+!
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