EASEUS Todo Backup - бесплатный инструмент для резервного копирования не только отдельных разделов и всего диска целиком, но и выбранных пользователем папок и файлов.

С помощью программы можно без особых трудностей выполнить посекторное копирование диска/раздела (с возможностью записи полученного образа на CD/DVD диск, сохранения на внешних носителях или загрузки на FTP сервер), производить резервное копирование по расписанию, а также за пару кликов мыши осуществлять миграцию или клонирование диска для переноса данных на другой диск.

Кроме того приложение располагает инструментами для создания загрузочного диска на базе Win PE, с помощью которого можно в любой момент восстановить операционную систему при возникновении аппаратных сбоев, после вирусных атак или удаления системных файлов.