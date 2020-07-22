EASEUS Todo Backup - бесплатный инструмент для резервного копирования не только отдельных разделов и всего диска целиком, но и выбранных пользователем папок и файлов.
С помощью программы можно без особых трудностей выполнить посекторное копирование диска/раздела (с возможностью записи полученного образа на CD/DVD диск, сохранения на внешних носителях или загрузки на FTP сервер), производить резервное копирование по расписанию, а также за пару кликов мыши осуществлять миграцию или клонирование диска для переноса данных на другой диск.
Кроме того приложение располагает инструментами для создания загрузочного диска на базе Win PE, с помощью которого можно в любой момент восстановить операционную систему при возникновении аппаратных сбоев, после вирусных атак или удаления системных файлов.
Сергей про EASEUS Todo Backup 8.5 Free Edition [01-07-2015]
Не согласен в некоторых деталях, с предыдущим комментарием! Программа довольно проста. А уж пару десятков компьютерных терминов осваивать с онлайн переводчиком....!
Что касается обучающего видео. А на кой хрен?! Все резервное копирование, делается буквально в 2-3 клика (как, собственно, и создание загрузочного носителя)! И из-за этого тратить время, выкладывать в интернет?!
Ньюансы. И где они там...?! 2 | 3 | Ответить
(ерж про EASEUS Todo Backup 6.5 Free Edition [05-07-2014]
Вся ирония того, что это программа якобы для "чайников" заключается в том, что программы резервирования системы осваивают уже, как правило, не чайники, хотя, правильно, начинать работу на компе надо с освоение подобных программ. Это кажется, что это программа простая, но на самом деле нет даже обучающего видео на русском языке, или там каких-либо скриншотов, а осваивать её через текст он-лайн переводчика "чайником" это надо ещё такое представить:), я уже не говорю о куче нюансов при работе (дьявол прячется в деталях). 5 | 3 | Ответить
sejik про EASEUS Todo Backup 4.0.0.5 Free Edition [18-03-2012]
Программа супер-для резервного копирования для чайников!Делает резервные копии в два клика.Не так быстро работает как Акронис,зато бесплатна и понятна.Разобраться сможет практически любой,даже несмотря на отсутствие русского языка.
За бесплатность,аскетичность интерфейса и качество работы заслуживает оценки 5+! 2 | 3 | Ответить