MorphVOX Pro 4.4.80

С помощью данной программы вы можете до неузнаваемости изменить свой голос, применив имеющиеся в приложении аудиоэффекты. Результатом можно воспользоваться в Skype,

Perfect Player 1.1.4

Perfect Player - полнофункциональный IPTV/медиа-плеер с экранными меню и возможностью управления в полноэкранном режиме, с функцией менеджера каналов и генератора

MicMute 0.1.7.2

MicMute - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет быстро включать/выключать микрофон при помощи "горячих" клавиш