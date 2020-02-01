MorphVOX Pro 4.4.80
С помощью данной программы вы можете до неузнаваемости изменить свой голос, применив имеющиеся в приложении аудиоэффекты. Результатом можно воспользоваться в Skype,
Perfect Player 1.1.4
Perfect Player - полнофункциональный IPTV/медиа-плеер с экранными меню и возможностью управления в полноэкранном режиме, с функцией менеджера каналов и генератора
MicMute 0.1.7.2
MicMute - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет быстро включать/выключать микрофон при помощи "горячих" клавиш
Sound Booster 1.11.0.514
Sound Booster – утилита, способная усилить громкость звука в операционной системе до 500% по сравнению с обычным звучанием
FxSound 13.028
FxSound значительно улучшает качество звучания ваших любимых программ и веб-сайтов с помощью функции 3D Surround, более высокой точности воспроизведения, быстро
Power Mixer 3.8 / 2.9
Power Mixer - замена стандартному регулятору громкости в Windows с большим набором дополнительных возможностей