KeyMusic для Windows

KeyMusic 3.0

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Описание KeyMusic 3.0Описание   Скачать KeyMusic 3.0СКАЧАТЬ (522 Кб) Скриншоты KeyMusic 3.0Скриншоты (1)   Статистика KeyMusic 3.0Статистика   Отзывы о KeyMusic 3.0Отзывы (3)  
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4.20 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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KeyMusic - бесплатная портативная (не требующая инсталляции) программа, которая позволяет воспроизводить музыку при наборе текста, т.е. воспринимающая каждое нажатие на клавиатуру как воспроизведение определенной ноты. Пользователь может выбирать инструмент, громкость и тональность. Все настройки будут автоматически сохранены после закрытия программы.

KeyMusic
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 946
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты, Плагины
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Отзывы о программе KeyMusic

Знаток про KeyMusic 2.0 Build 010 [17-01-2018]

Чем отличается от платной версии? Сейчас на GOTD раздают за так вместо 30$.
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Ажаль про KeyMusic 1.02 Build 008 [08-11-2012]

На 7x64 неидёть.
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Слава про KeyMusic 1.02 Build 008 [29-09-2011]

Прикольная прога так чисто для озорства...
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