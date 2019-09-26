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ALLPlayer 8.7
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4.20 из 5, всего оценок - 31
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- Рейтинг программы - 4.20 из 5
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ALLPlayer - удобный медиапроигрыватель, способный воспроизводить видео без наличия установленных в системе кодеков. Изюминкой программы является функция интеллектуального воспроизведения субтитров, которая отображает их на экране в течение периода времени, достаточного для того, чтобы пользователь успел их полностью прочитать. Также плеер позволяет автоматически скачивать подобранные субтитры к фильмам на всех языках.
Ключевые особенности:
- Поддержка наиболее популярных медиаформатов DivX, XviD, MP3, AVI, FLV, MP4, 3GP, MKV, M2TS, MPG, MPEG, RMVB, WMV, QuickTime, MOV, FLAC, APE и др.
- Автоматическое скачивание субтитров к фильмам на всех языках.
- Интегрированный видео конвертер.
- Загрузка из сети Интернет информации о фильме и обложки.
- Возможность воспроизведения видео на двух мониторах.
- Наличие редактора субтитров.
- Поддержка наиболее распространенных форматов субтитров.
- Встроенный видеоредактор.
- Возможность создания 3D Меню
- Поддержка Dolby Surround, 3D Аудио и SPDIF.
- Поддержка плейлистов.
- Наличие эквалайзера.
- Считывание файлов RAR без их разархивирования.
- просмотр изображения с любого доступного источника видеосигнала и многое другое.
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Отзывы о программе ALLPlayer
борис про ALLPlayer 8.2 [06-09-2018]
не нашёл настройки в 8.2 как в старой версии
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Лёха про ALLPlayer 5.4 [05-03-2013]
мда,отвратный плеер,наполовину русифицирован,смотреть через плеер невозможно
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Сергей про ALLPlayer 5.3 [09-01-2013]
Если кто небудь зарегистрирован на форуме SamLab, напишите им пусть они сделают свою сборку плеера All Player by SamLab - они также качественно переведут все меню, а кодеки будут - это Sam Codec Pack. Напишите пежалуйста.
2 | | Ответить
And про ALLPlayer 5.3 [11-11-2012]
Польская поделка (не тратьте время!):
1 без русификации
2 требует доплату за кодеки (80р)
3 после оплаты устанавливаются не все кодеки
4 нет всех примочек вне Польши (субтитры и др)
1 | | Ответить
Виктор Иванович про ALLPlayer 5.2 [28-07-2012]
ALLPleer прекрасно работает, большое спасибо! Наконец-то нашёл то, что искал. Для проигрывания avi файлов под W7 с видеокамеры Samsung VP-D93(i).
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