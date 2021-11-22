Free Ringtone Maker для Windows
|Оценка:
|4.31/5 голосов - 35
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.2834 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|musetips.com
|Категория:
|Редакторы аудио
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 26 261 | Статистика
|Размер:
|0,99 Мб
|СКАЧАТЬ
Free Ringtone Maker - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет при помощи пошагового мастера создавать собственные рингтоны для мобильных телефонов. Для создания рингтона достаточно выполнить три простых шага - выбрать понравившуюся композицию, отметить фрагмент песни и сохранить готовый трек на жестком диске ПК. Также можно предварительно прослушать рингтон или добавить эффект затухания.
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Отзывы о программе Free Ringtone Maker
Leto про Free Ringtone Maker 2.4.0.2440 [29-03-2015]
Спасибо большое за прогу! Она чудо! Очень простая, работает без перебоев, звук не глушит. Спасибо! Всем советую.
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arbuzik про Free Ringtone Maker 2.4.0.1703 [02-02-2014]
Ребят, я не буду качать какую-то не нужную мне вату, из-за проги, придумайте донат и для людей с головой на плечах..
3 | 2 | Ответить
MARiKO про Free Ringtone Maker 2.1.0.381 [14-02-2012]
Спасибо великое за прогу!!! Честно говоря, не верила, что сработает, но ваш сайт, как всегда НЕ подвёл! Молодцы!!! Оправдываете доверие!!!! Спасибо!!! Очень клёвая прога. До этого скачивала фуфло одно, вообще, барыжная. Ни хрена не понятно было. А эта - простая и понятная, даже без русификатора.
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