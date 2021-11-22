Отзывы о программе Free Ringtone Maker

Спасибо большое за прогу! Она чудо! Очень простая, работает без перебоев, звук не глушит. Спасибо! Всем советую. 3 | 2 | Ответить

Ребят, я не буду качать какую-то не нужную мне вату, из-за проги, придумайте донат и для людей с головой на плечах.. 3 | 2 | Ответить

MARiKO

Спасибо великое за прогу!!! Честно говоря, не верила, что сработает, но ваш сайт, как всегда НЕ подвёл! Молодцы!!! Оправдываете доверие!!!! Спасибо!!! Очень клёвая прога. До этого скачивала фуфло одно, вообще, барыжная. Ни хрена не понятно было. А эта - простая и понятная, даже без русификатора.

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