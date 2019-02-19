Pale Moon - модифицированный вариант популярного браузера Mozilla Firefox. Главным отличием Pale Moon от его кроссплатформенного прототипа является оптимизация для работы только в среде Windows, что в свою очередь приводит к существенному приросту в скорости (до 25%).
Также браузер для своей работы требует наличия современного процессора с поддержкой SSE2 (например Pentium IV или Athlon 64). Во всем остальном Pale Moon полностью идентичен своему прообразу (к примеру сохранилась полная совместимость с расширениями Firefox).
Русификатор необходимо скачать отдельно с официального сайта разработчика.
Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая осуществляется за счёт маршрутизации сетевого трафика по распределённой сети
Отзывы о программе Pale Moon
KozVit про Pale Moon 27.5.0 [01-10-2017]
как русифицировать, толково настроить да и вообще много полезного о Pale Moon тут
https://vk.com/y105399261?w=note105399261_11805031 4 | 4 | Ответить
случайный попутчик про Pale Moon 27.3.0 [29-04-2017]
жрёт батарейку у ноутбука, перегружает постоянной перезаписью жёсткий диск -видимо, весь файл подкачки размещает на ём | 20 | Ответить
Константин про Pale Moon 27.3.0 [28-04-2017]
Браузер Pale Moon - пожалуй единственная альтернативная поделка, которую сумели довести "до ума". Стандартный FireFox скоро изгадят окончательно, всем хромоподобным поделкам подавай много памяти, так что ценность Pale Moon'а только возрастает. Да к нему подходят далеко не все фоксовские расширения, некоторые приходится устанавливать старые версии, но в награду за это лёгкость. Pale Moon просит меньше всех памяти, и очень отзывчивый: на глаз пошустрее стандартного фокса. Добавьте сюда гибко настраиваемый внешний вид - чего ещё надо. У себя на ноуте с 4Гб памяти под Linux Mint поставил Pale Moon и практически не испытываю ограничений на количество открытых вкладок. Хорошая поделка. 26 | | Ответить
Стэпан про Pale Moon 27.2.1 [05-04-2017]
Плюсы:реально бегает быстрее, чем Лиса-в-Огне, субъективно, на треть быстрее (а вот, потоковое видео в Ты-Труба, притормаживает вдвое); после переустановки убил навязчивую рекламу, вроде WOT.
Минусы: ЖРЁТ БАТАРЕЮ НОУТБУКА, где-то в два раза быстрее, с гаком. Так что, если вы путешествуете и ловите ви-фи в аэопортах, этот браузер -НЕ для вас.
Некоторые сайты не подключают верификацию, видимо, просрочен или отсутствует сертификат безопасности, так что, произвести интернет-платёж или заполнить форму резюме, в каких-то случаях, через него не сможете. 13 | 1 | Ответить
Игорь про Pale Moon 27.1.2 [19-03-2017]
У меня начиная с 27 версии Pale Moon при воспроизведении видео на одноклассниках почему-то показывает "Ошибка воспроизведения видео". Поэтому пришлось установить Pale Moon 26.5.0 Portable - всё нормально. Кто знает в чём причина? 1 | 11 | Ответить