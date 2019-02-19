Также браузер для своей работы требует наличия современного процессора с поддержкой SSE2 (например Pentium IV или Athlon 64). Во всем остальном Pale Moon полностью идентичен своему прообразу (к примеру сохранилась полная совместимость с расширениями Firefox).

Pale Moon - модифицированный вариант популярного браузера Mozilla Firefox. Главным отличием Pale Moon от его кроссплатформенного прототипа является оптимизация для работы только в среде Windows, что в свою очередь приводит к существенному приросту в скорости (до 25%).

Opera - популярнейший браузер, который снабжен всеми необходимыми возможностями для удобной и безопасной работы в Интернете. Позволяет комфортно серфить по Сети,

Opera - шустрый, удобный и многофункциональный браузер от норвежских разработчиков. Cнабжен всеми необходимыми инструментами для вашей продуктивной и безопасной

Простой на первый взгляд браузер от компании Яндекс, который тем не менее обладает всеми необходимыми функциями для комфортного серфинга в Интернете. Предлагает

Google Chrome – один из самых популярных браузеров, который предлагает стабильную, быструю и безопасную работу в сети Интернет. Кроме этого данный веб-обозреватель