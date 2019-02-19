Pale Moon для Windows

Pale Moon 28.4.0

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Описание Pale Moon 28.4.0Описание   Скачать Pale Moon 28.4.0СКАЧАТЬ (33,61 Мб) Скриншоты Pale Moon 28.4.0Скриншоты (6)   Статистика Pale Moon 28.4.0Статистика   Отзывы о Pale Moon 28.4.0Отзывы (81)  
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4.51 из 5, всего оценок - 567
  • Рейтинг программы - 4.51 из 5
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Pale Moon - модифицированный вариант популярного браузера Mozilla Firefox. Главным отличием Pale Moon от его кроссплатформенного прототипа является оптимизация для работы только в среде Windows, что в свою очередь приводит к существенному приросту в скорости (до 25%).

Также браузер для своей работы требует наличия современного процессора с поддержкой SSE2 (например Pentium IV или Athlon 64). Во всем остальном Pale Moon полностью идентичен своему прообразу (к примеру сохранилась полная совместимость с расширениями Firefox).

Русификатор необходимо скачать отдельно с официального сайта разработчика.

Скриншоты Pale Moon:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 33 978
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
 Программа Pale Moon отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Pale Moon

KozVit про Pale Moon 27.5.0 [01-10-2017]

как русифицировать, толково настроить да и вообще много полезного о Pale Moon тут
https://vk.com/y105399261?w=note105399261_11805031
4 | 4 | Ответить

случайный попутчик про Pale Moon 27.3.0 [29-04-2017]

жрёт батарейку у ноутбука, перегружает постоянной перезаписью жёсткий диск -видимо, весь файл подкачки размещает на ём
| 20 | Ответить

Константин про Pale Moon 27.3.0 [28-04-2017]

Браузер Pale Moon - пожалуй единственная альтернативная поделка, которую сумели довести "до ума". Стандартный FireFox скоро изгадят окончательно, всем хромоподобным поделкам подавай много памяти, так что ценность Pale Moon'а только возрастает. Да к нему подходят далеко не все фоксовские расширения, некоторые приходится устанавливать старые версии, но в награду за это лёгкость. Pale Moon просит меньше всех памяти, и очень отзывчивый: на глаз пошустрее стандартного фокса. Добавьте сюда гибко настраиваемый внешний вид - чего ещё надо. У себя на ноуте с 4Гб памяти под Linux Mint поставил Pale Moon и практически не испытываю ограничений на количество открытых вкладок. Хорошая поделка.
26 | | Ответить

Стэпан про Pale Moon 27.2.1 [05-04-2017]

Плюсы:реально бегает быстрее, чем Лиса-в-Огне, субъективно, на треть быстрее (а вот, потоковое видео в Ты-Труба, притормаживает вдвое); после переустановки убил навязчивую рекламу, вроде WOT.
Минусы: ЖРЁТ БАТАРЕЮ НОУТБУКА, где-то в два раза быстрее, с гаком. Так что, если вы путешествуете и ловите ви-фи в аэопортах, этот браузер -НЕ для вас.
Некоторые сайты не подключают верификацию, видимо, просрочен или отсутствует сертификат безопасности, так что, произвести интернет-платёж или заполнить форму резюме, в каких-то случаях, через него не сможете.
13 | 1 | Ответить

Игорь про Pale Moon 27.1.2 [19-03-2017]

У меня начиная с 27 версии Pale Moon при воспроизведении видео на одноклассниках почему-то показывает "Ошибка воспроизведения видео". Поэтому пришлось установить Pale Moon 26.5.0 Portable - всё нормально. Кто знает в чём причина?
1 | 11 | Ответить

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