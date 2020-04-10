SaveFrom.net помощник - расширение для Mozilla Firefox для скачивания видео, музыки и картинок в 1 клик с более чем 40 различных сервисов, среди которых Vkontakte.ru, YouTube.com, RapidShare.com и многие другие. Дополнение интегрируется в дизайн сайта. Рядом со ссылками на сайты, которые поддерживает SaveFrom.net, отображается специальная кнопка, нажав которую, вы получаете прямую ссылку, по которой сможете скачать файл браузером или менеджером закачек. Кроме этого при скачивании музыки вы сможете проверить качество (битрейта) трека, скачать все MP3 файлы со страницы, сохранить плейлист на компьютер, для последующего прослушивания в плеере.
SaveFrom.net помощник поддерживает следующие ресурсы:
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Отзывы о программе SaveFrom.net помощник
Валерий про SaveFrom.net помощник 7.40 для Mozilla Firefox [05-11-2018]
Неудобство в том, что после нажатия "скачать" загрузка начинается в фоновом режиме, ты думаешь, что ничего не происходит и снова нажимаешь "скачать", и так раз 5-6, а потом выясняется, что на рабочем столе появилось несколько загрузок одного и того же файла. Но самое неудобное - не можешь найти как отменить все эти загрузки. В этом смысле дополнение дерьмо, а так - вещь. 2 | 2 | Ответить
Владимир про SaveFrom.net помощник 4.86 для Mozilla Firefox [25-03-2017]
Это клнечно интересно, только есть вопрос неведующего в этих делах, а музыку с Мой Мир скачать можно на флэшку или диск? 2 | 2 | Ответить
nIKITA про SaveFrom.net помощник 2.31 для Mozilla Firefox [27-12-2013]
Для мазилы есть офиц дополнение Downloadhelper, сохраняет потоковое видео или аудио практически с любых сайтов Yandex Музыка, Youtube и т.д. 2 | 5 | Ответить
Vlad про SaveFrom.net помощник 1.82 для Mozilla Firefox [30-06-2013]
В браузере зайти в "дополнения" нажать на четвертенку и вибрать "установить обновление из файла" и устанавливаем. Вариант 2 - автоматическая установка на сайте производителя http://ru.savefrom.net/user.php?helper=ff;firstrun. Удачи!!! 2 | 2 | Ответить
682Kosty про SaveFrom.net помощник 1.7.2 для Mozilla Firefox [19-03-2013]