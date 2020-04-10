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SaveFrom.net помощник для Windows

SaveFrom.net помощник 8.81 для Mozilla Firefox

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Описание SaveFrom.net помощник 8.81 для Mozilla FirefoxОписание   Скачать SaveFrom.net помощник 8.81 для Mozilla FirefoxСКАЧАТЬ (375 Кб) Скриншоты SaveFrom.net помощник 8.81 для Mozilla FirefoxСкриншоты (4)   Статистика SaveFrom.net помощник 8.81 для Mozilla FirefoxСтатистика   Отзывы о SaveFrom.net помощник 8.81 для Mozilla FirefoxОтзывы (7)  
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4.59 из 5, всего оценок - 37
  • Рейтинг программы - 4.59 из 5
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SaveFrom.net помощник - расширение для Mozilla Firefox для скачивания видео, музыки и картинок в 1 клик с более чем 40 различных сервисов, среди которых Vkontakte.ru, YouTube.com, RapidShare.com и многие другие. Дополнение интегрируется в дизайн сайта. Рядом со ссылками на сайты, которые поддерживает SaveFrom.net, отображается специальная кнопка, нажав которую, вы получаете прямую ссылку, по которой сможете скачать файл браузером или менеджером закачек. Кроме этого при скачивании музыки вы сможете проверить качество (битрейта) трека, скачать все MP3 файлы со страницы, сохранить плейлист на компьютер, для последующего прослушивания в плеере.

SaveFrom.net помощник поддерживает следующие ресурсы:

  • Файлообменники: rapidshare.com, filefactory.com, sendspace.com
  • Медиахостинги: youtube.com, google.com, metacafe.com, break.com, putfile.com, dailymotion.com, vimeo.com, spike.com, sevenload.com, rutube.ru, mail.ru, smotri.com, yandex.ru, rambler.ru, tvigle.ru, intv.ru, vkadre.ru, narod.tv
  • Прочие ресурсы: livejournal.com, vkontakte.ru (аудио и видео), liveinternet.ru (аудио и видео), myspace.com, guitar-tube.com, gametrailers.com, zaycev.net, tnt-tv.ru, 1tv.ru, rutv.ru, ntv.ru, vesti.ru, mreporter.ru, bibigon.ru, autoplustv.ru, russia.ru, amik.ru, life.ru, a1tv.ru, skillopedia.ru
SaveFrom.net помощник
SaveFrom.net помощник
SaveFrom.net помощник
SaveFrom.net помощник
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 41 659
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам - Загрузка файлов
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Отзывы о программе SaveFrom.net помощник

Валерий про SaveFrom.net помощник 7.40 для Mozilla Firefox [05-11-2018]

Неудобство в том, что после нажатия "скачать" загрузка начинается в фоновом режиме, ты думаешь, что ничего не происходит и снова нажимаешь "скачать", и так раз 5-6, а потом выясняется, что на рабочем столе появилось несколько загрузок одного и того же файла. Но самое неудобное - не можешь найти как отменить все эти загрузки. В этом смысле дополнение дерьмо, а так - вещь.
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Владимир про SaveFrom.net помощник 4.86 для Mozilla Firefox [25-03-2017]

Это клнечно интересно, только есть вопрос неведующего в этих делах, а музыку с Мой Мир скачать можно на флэшку или диск?
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nIKITA про SaveFrom.net помощник 2.31 для Mozilla Firefox [27-12-2013]

Для мазилы есть офиц дополнение Downloadhelper, сохраняет потоковое видео или аудио практически с любых сайтов Yandex Музыка, Youtube и т.д.
2 | 5 | Ответить

Vlad про SaveFrom.net помощник 1.82 для Mozilla Firefox [30-06-2013]

В браузере зайти в "дополнения" нажать на четвертенку и вибрать "установить обновление из файла" и устанавливаем. Вариант 2 - автоматическая установка на сайте производителя http://ru.savefrom.net/user.php?helper=ff;firstrun. Удачи!!!
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682Kosty про SaveFrom.net помощник 1.7.2 для Mozilla Firefox [19-03-2013]

а куда этот фаил вставлять ?
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