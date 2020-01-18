SPlayer - универсальный медиапроигрыватель от китайских разработчиков с поддержкой большинства популярных аудио и видео форматов (HDTV, DVDRip, RMVB, MPEG-2, QuickTime, MPEG-4, VP3/6/7, AC3/DTS, XVD, Indeo, OGG/OGM, FLAC, APE, AAC, TTA, 3GP/AMR MPC и др.).
Поддерживается работа с субтитрами, аппаратное ускорение, просмотр потокового видео, а также не требуется наличие внешних кодеков для воспроизведения мультимедийных данных. Кроме того к достоинствам программы следует отнести наличие встроенного эквалайзера, механизмов устранения цифровых шумов, инструментов цветокоррекции и сглаживание изображения, функции захвата кадра, возможности работы в режиме домашнего кинотеатра и многое другое.
Пора уже новую версию выпустить,с кодеком н265 что бы читал формат 4к. 2 | 2 | Ответить
NUBIK про SPlayer 3.7 Build 2437 [25-01-2015]
Чтобы руссификация не слетала, в прочем как и все настройки плейер нужно запускать от имени администратора. Несмотря на редкие обновления на сегодняшний день это отличнейший плейер. Поддерживает сторонние субтитры, ауди дорожки, 3D видео. Что ещё нужно рядовому пользователю? 2 | 4 | Ответить
NUBIK про SPlayer 3.7 Build 2437 [19-01-2015]
Nik, прежде чем чепуху писать разберись в програмном описании. Для применения русского языка обязательно запустите плейер от имени администратора, затем пункт GUI. Дальше всё понятно будет само сабой. 2 | 2 | Ответить