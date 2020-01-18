SPlayer для Windows

SPlayer 4.8.2

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Описание SPlayer 4.8.2Описание   Скачать SPlayer 4.8.2СКАЧАТЬ (61,74 Мб) Скриншоты SPlayer 4.8.2Скриншоты (3)   Статистика SPlayer 4.8.2Статистика   Отзывы о SPlayer 4.8.2Отзывы (13)  
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4.91 из 5, всего оценок - 25
  • Рейтинг программы - 4.91 из 5
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SPlayer - универсальный медиапроигрыватель от китайских разработчиков с поддержкой большинства популярных аудио и видео форматов (HDTV, DVDRip, RMVB, MPEG-2, QuickTime, MPEG-4, VP3/6/7, AC3/DTS, XVD, Indeo, OGG/OGM, FLAC, APE, AAC, TTA, 3GP/AMR MPC и др.).

Поддерживается работа с субтитрами, аппаратное ускорение, просмотр потокового видео, а также не требуется наличие внешних кодеков для воспроизведения мультимедийных данных. Кроме того к достоинствам программы следует отнести наличие встроенного эквалайзера, механизмов устранения цифровых шумов, инструментов цветокоррекции и сглаживание изображения, функции захвата кадра, возможности работы в режиме домашнего кинотеатра и многое другое.

SPlayer
SPlayer
SPlayer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 15 568
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе SPlayer

masterCredo про SPlayer 3.7 Build 2437 [27-10-2019]

Наконец то новую версию выпустили
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ник про SPlayer 3.7 Build 2437 [29-07-2019]

Не читает mkv формат.
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vova про SPlayer 3.7 Build 2437 [26-10-2015]

Пора уже новую версию выпустить,с кодеком н265 что бы читал формат 4к.
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NUBIK про SPlayer 3.7 Build 2437 [25-01-2015]

Чтобы руссификация не слетала, в прочем как и все настройки плейер нужно запускать от имени администратора. Несмотря на редкие обновления на сегодняшний день это отличнейший плейер. Поддерживает сторонние субтитры, ауди дорожки, 3D видео. Что ещё нужно рядовому пользователю?
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NUBIK про SPlayer 3.7 Build 2437 [19-01-2015]

Nik, прежде чем чепуху писать разберись в програмном описании. Для применения русского языка обязательно запустите плейер от имени администратора, затем пункт GUI. Дальше всё понятно будет само сабой.
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