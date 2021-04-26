BSPlayer FREE для Android
|Оценка:
|3.95/5 голосов - 48
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.11.232-20210412 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|BSPlayer media
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 159 648 | Статистика
|Размер:
|18,8 Мб
|СКАЧАТЬ
BSPlayer FREE — очень хороший видео-плеер для Android-смартфонов и планшетов. Поддерживает огромное количество форматов видео, среди которых divx, flv, mov, mkv, mp4, avi. Плеер умеет воспроизводить потоковое видео, может переключаться между различными аудио-дорожками, показывает субтитры. Для управления громкостью, яркостью дисплея и воспроизведением используются простые жесты.
Особенности приложения:
- Аппаратное ускорение видео.
- Поддержка 2-х и 4-х ядерного декодирований.
- Воспроизводство контента напрямую через Wi-Fi.
- Поддержка USB OTG.
- исправлены ошибки в приложении
- улучшена стабильность работы
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Отзывы о программе BSPlayer FREE
Владимир 82 про BSPlayer FREE 1.26.186 для Android [30-01-2016]
До него пользовался Rock player почти 3 года и думал что это лучшая программа но... На Z3 что то не захотела работать :-(. С BS запустилась спасибо разработчикам
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Сергей про BSPlayer FREE 1.25.184 для Android [19-12-2015]
rera про BSPlayer FREE 1.21.175 для Android [05-12-2014]
из нескольких опробованных здесь проигрывателей этот лучший - единственный всеядный (samsung S3 mini)
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Sergey про BSPlayer FREE 1.19.173 для Android [04-11-2014]
У меня версия 1.9.153, идеально работает! Уст.файл 6.24Мб
Если у кого глючит, пробуйте другую версию.
Это самый лучший проигрыватель на андроид, лучше этого, я ненашёл.
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Чувак про BSPlayer FREE 1.19.172 для Android [23-10-2014]
говнецо, вывалилось с ошибкой через 5 секунд...и за это хотят ещё денег? ну ну...
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