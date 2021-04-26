Отзывы о программе BSPlayer FREE

Владимир 82 До него пользовался Rock player почти 3 года и думал что это лучшая программа но... На Z3 что то не захотела работать :-(. С BS запустилась спасибо разработчикам

2 | 2 | Ответить

Сергей все круто спасибо плеер класс

2 | 2 | Ответить

rera из нескольких опробованных здесь проигрывателей этот лучший - единственный всеядный (samsung S3 mini)

2 | 2 | Ответить

Sergey У меня версия 1.9.153, идеально работает! Уст.файл 6.24Мб

Если у кого глючит, пробуйте другую версию.

Это самый лучший проигрыватель на андроид, лучше этого, я ненашёл.

2 | 2 | Ответить