Программы для Android » Видео » Плееры » BSPlayer FREE 3.11.232-20210412

BSPlayer FREE для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.95/5 голосов - 48
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.11.232-20210412 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 159 648 | Статистика
Размер:18,8 Мб
СКАЧАТЬ
BSPlayer FREE скриншот № 1
BSPlayer FREE скриншот № 2
BSPlayer FREE скриншот № 3
BSPlayer FREE скриншот № 4

BSPlayer FREE — очень хороший видео-плеер для Android-смартфонов и планшетов. Поддерживает огромное количество форматов видео, среди которых divx, flv, mov, mkv, mp4, avi. Плеер умеет воспроизводить потоковое видео, может переключаться между различными аудио-дорожками, показывает субтитры. Для управления громкостью, яркостью дисплея и воспроизведением используются простые жесты.

Особенности приложения:

  • Аппаратное ускорение видео.
  • Поддержка 2-х и 4-х ядерного декодирований.
  • Воспроизводство контента напрямую через Wi-Fi.
  • Поддержка USB OTG.
Что нового в BSPlayer FREE 3.11.232-20210412?
  • исправлены ошибки в приложении
  • улучшена стабильность работы
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

скачать OttPlayerOttPlayer 6.0.8

OttPlayer – смотрите IPTV на вашем устройстве из любых источников. Поддерживаются протоколы HLS,...

скачать SS IPTVSS IPTV 1.0

универсальное приложение-плеер, для телевизоров с функцией Smart TV, позволяющее...

скачать FRY!TVFRY!TV 97

Просмотр онлайн-телевидения (iptv, iptv (wink), p2p, youtube). Программа для просмотра более 7000...

скачать Ланет.TVЛанет.TV 21041601

Ланет.TV – онлайнv сервис интернет-вещания бесплатного украинского телевидения. Каналы...

скачать XPlayerXPlayer 2.1.7.1

Абсолютно бесплатный, простой и мощный HD-видеоплеер с поддержкой любых видеоформатов, как...

скачать OLL.TVOLL.TV 2.4.0

Бесплатное приложение, которое предоставляет доступ украинским пользователям к...

Отзывы о программе BSPlayer FREE

Владимир 82 про BSPlayer FREE 1.26.186 для Android [30-01-2016]

До него пользовался Rock player почти 3 года и думал что это лучшая программа но... На Z3 что то не захотела работать :-(. С BS запустилась спасибо разработчикам
2 | 2 | Ответить

Сергей про BSPlayer FREE 1.25.184 для Android [19-12-2015]

все круто спасибо плеер класс
2 | 2 | Ответить

rera про BSPlayer FREE 1.21.175 для Android [05-12-2014]

из нескольких опробованных здесь проигрывателей этот лучший - единственный всеядный (samsung S3 mini)
2 | 2 | Ответить

Sergey про BSPlayer FREE 1.19.173 для Android [04-11-2014]

У меня версия 1.9.153, идеально работает! Уст.файл 6.24Мб
Если у кого глючит, пробуйте другую версию.
Это самый лучший проигрыватель на андроид, лучше этого, я ненашёл.
2 | 2 | Ответить

Чувак про BSPlayer FREE 1.19.172 для Android [23-10-2014]

говнецо, вывалилось с ошибкой через 5 секунд...и за это хотят ещё денег? ну ну...
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (32) / Добавить отзыв