MP3 Skype Recorder для Windows
|Оценка:
|4.62/5 голосов - 18
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Alexander Nikiforov
|Категории:
|IP-телефония - Запись звука, голоса
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 33 099 | Статистика
|Размер:
|6,76 Мб
|СКАЧАТЬ
MP3 Skype Recorder - бесплатная программа, с помощью которой можно легко осуществлять запись разговоров в Skype (в том числе конференций). Запись может производится как в автоматическом, так и ручном режиме, а также присутствует возможность записи одновременно нескольких разговоров. Каждый звонок сохраняется в отдельном файле в формате MP3.
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе MP3 Skype Recorder
Татьяна про MP3 Skype Recorder 4.35 [15-11-2017]
Скачала программу. Запись идет только того, кому я звоню. Моя речь не записывается. Почему???? И нигде не могу найти в чем проблема. Кто подскажет? Пжл.
6 | 26 | Ответить
Марина про MP3 Skype Recorder 4.32 [13-06-2017]
Добавлю: я скачала с сайта разработчика. Может зря?
3 | 3 | Ответить
Марина про MP3 Skype Recorder 4.32 [13-06-2017]
Прежде пользовалась. Сейчас скачала новую версию здесь. Все ок! Но не могу настройки найти. Предлагают версию PRO.Жаль, что здесь в описании об этом не говориться. неужели нет возможности регулировать качество записи и прочее?
3 | 4 | Ответить
Анна про MP3 Skype Recorder 4.9 [03-06-2015]
Скачиваю файл для установки, запускаю и программа не устанавливается....!
5 | 20 | Ответить
Илья про MP3 Skype Recorder 4.6 [10-09-2014]
Спасибо автору! Очень полезно - раньше всегда забывал запись делать, а теперь это происходит автоматически!
3 | 2 | Ответить