MP3 Skype Recorder для Windows

Описание
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Оценка: 4.62/5 голосов - 18
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.15 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:IP-телефония - Запись звука, голоса
Загрузок (сегодня/всего):2 / 33 099 | Статистика
Размер:6,76 Мб
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MP3 Skype Recorder скриншот № 1

MP3 Skype Recorder - бесплатная программа, с помощью которой можно легко осуществлять запись разговоров в Skype (в том числе конференций). Запись может производится как в автоматическом, так и ручном режиме, а также присутствует возможность записи одновременно нескольких разговоров. Каждый звонок сохраняется в отдельном файле в формате MP3.

Что нового в MP3 Skype Recorder 6.15?
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе MP3 Skype Recorder

Татьяна про MP3 Skype Recorder 4.35 [15-11-2017]

Скачала программу. Запись идет только того, кому я звоню. Моя речь не записывается. Почему???? И нигде не могу найти в чем проблема. Кто подскажет? Пжл.
6 | 26 | Ответить

Марина про MP3 Skype Recorder 4.32 [13-06-2017]

Добавлю: я скачала с сайта разработчика. Может зря?
3 | 3 | Ответить

Марина про MP3 Skype Recorder 4.32 [13-06-2017]

Прежде пользовалась. Сейчас скачала новую версию здесь. Все ок! Но не могу настройки найти. Предлагают версию PRO.Жаль, что здесь в описании об этом не говориться. неужели нет возможности регулировать качество записи и прочее?
3 | 4 | Ответить

Анна про MP3 Skype Recorder 4.9 [03-06-2015]

Скачиваю файл для установки, запускаю и программа не устанавливается....!
5 | 20 | Ответить

Илья про MP3 Skype Recorder 4.6 [10-09-2014]

Спасибо автору! Очень полезно - раньше всегда забывал запись делать, а теперь это происходит автоматически!
3 | 2 | Ответить

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