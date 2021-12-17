Отзывы о программе MP3 Skype Recorder

Татьяна Скачала программу. Запись идет только того, кому я звоню. Моя речь не записывается. Почему???? И нигде не могу найти в чем проблема. Кто подскажет? Пжл.

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Марина Добавлю: я скачала с сайта разработчика. Может зря?

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Марина Прежде пользовалась. Сейчас скачала новую версию здесь. Все ок! Но не могу настройки найти. Предлагают версию PRO.Жаль, что здесь в описании об этом не говориться. неужели нет возможности регулировать качество записи и прочее?

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Анна Скачиваю файл для установки, запускаю и программа не устанавливается....!

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