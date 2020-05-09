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Шумомер : Sound Meter для Android

Шумомер : Sound Meter 1.7.3 для Android

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Описание Шумомер : Sound Meter 1.7.3 для AndroidОписание   Скачать Шумомер : Sound Meter 1.7.3 для AndroidСКАЧАТЬ (4,42 Мб) Скриншоты Шумомер : Sound Meter 1.7.3 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Шумомер : Sound Meter 1.7.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Шумомер : Sound Meter 1.7.3 для AndroidОтзывы (12)  Видеоролик к программе Шумомер : Sound Meter 1.7.3 для AndroidВидеоролик  
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4.10 из 5, всего оценок - 22
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Шумомер : Sound Meter — очень удобная утилита, с помощью которой можно в наглядной форме измерить уровень громкости звука. Уровень громкости отображается в виде графика и на шкале. Также можно переключиться в режим, когда уровень громкости звука отмечается в таблице.

Есть возможность калибровки программы для более точных измерений. Однако не следует забывать, что для точного измерения уровня громкости звука следует использовать специализированные приборы.

Шумомер : Sound Meter
Шумомер : Sound Meter
Шумомер : Sound Meter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 19 899
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Шумомер : Sound Meter

Леонид про Шумомер : Sound Meter 1.6.15 для Android [07-12-2018]

А есть ли бесплатные программы, записывающие шум???
2 | 3 | Ответить

Дмитрий про Шумомер : Sound Meter 1.6.12 для Android [23-11-2017]

Как понять — шумомер ДЛЯ ПК ДЛЯ АНДРОИД? Где вы видели ноутбук или стационарный комп с Андроидом?! Любой младенец знает, что в КОМПЬЮТЕРАХ стоит WINDOWS!
6 | 5 | Ответить

Боб про Шумомер - Sound Meter 1.6 для Android [18-11-2014]

Отстой какой-то. Самое главное-НЕ показывает, какой фильтр используется : A,B или C...
3 | 2 | Ответить

sana про Шумомер - Sound Meter 1.5.8 для Android [02-06-2014]

она больше 90 дб не показывает
2 | 2 | Ответить

Константин про Шумомер - Sound Meter 1.5.6 для Android [02-02-2014]

Работает на РоверПад 3wt7l. Спасибо!
2 | 2 | Ответить

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