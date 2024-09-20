Jazz Internet Radio для Android
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.1.3.11460 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AudioAddict Inc
|Категория:
|Радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 4 003 | Статистика
|Размер:
|45.78 Мб
|СКАЧАТЬ
Jazz Internet Radio — онлайновая радиостанция, транслирующая только джазовую музыку различных направлений. Вы можете выбирать какой именно поджанр джаза слушать. Настройки приложения дают возможность выбрать битрейт для разных типов соединения.
Программа сама ведет учет потребленного трафика по типам соединения. Пользователям доступно более 35 каналов прогрессивного джаза различных направлений, включая Smooth Jazz, Bebop, Vocals, Swing, Big Band, Sinatra Style и др. Другие возможности программы включают:
- Таймер автоматического отключения.
- Настройка выбора беспроводной сети.
- Возможность делиться треками в социальных сетях.
- Added a fix for recovering after trying to play expired content
- UI tweaks to some pages
- Fix launching Android Auto in some cases
- Fix to UI getting stuck in some cases
- Fixes for android auto
PCRADIO – онлайн-радиостанции в вашем устройстве всегда с вами, несмотря на качество...
Яндекс.Радио – в этой программе вы найдете музыку под любое настроение. Вы можете выбрать...
Надежный помощник для погружения в мир музыки и радио в любое время и в любом месте....
Экономичный и минималистичный радиоплеер для мобильных Android-устройств, который позволяет...
Час.ТВ – смотрите популярные телеканалы с вашего устройства. В приложении доступны...
Удобное онлайн радио для Android, которое предлагает 17 радиостанций, предварительно...
Отзывы о программе Jazz Internet Radio
Admin
Отзывов о программе Jazz Internet Radio 5.1.3.11460 пока нет, можете добавить...