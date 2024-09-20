Jazz Internet Radio — онлайновая радиостанция, транслирующая только джазовую музыку различных направлений. Вы можете выбирать какой именно поджанр джаза слушать. Настройки приложения дают возможность выбрать битрейт для разных типов соединения.

Программа сама ведет учет потребленного трафика по типам соединения. Пользователям доступно более 35 каналов прогрессивного джаза различных направлений, включая Smooth Jazz, Bebop, Vocals, Swing, Big Band, Sinatra Style и др. Другие возможности программы включают: