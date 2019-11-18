Animated Christmas Tree for Desktop для Windows

Animated Christmas Tree for Desktop 2019

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Описание Animated Christmas Tree for Desktop 2019Описание   Скачать Animated Christmas Tree for Desktop 2019СКАЧАТЬ (16,68 Мб) Скриншоты Animated Christmas Tree for Desktop 2019Скриншоты (1)   Статистика Animated Christmas Tree for Desktop 2019Статистика   Отзывы о Animated Christmas Tree for Desktop 2019Отзывы (2)  
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4.84 из 5, всего оценок - 20
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Animated Christmas Tree for Desktop - украсьте свой рабочий стол с помощью бесплатного сборника, в котором на выбор предоставляется более 40 нарядных украшенных елочек на любой вкус. 

Елку можно "поставить" в любом месте рабочего стола, выдвинуть на передней план, регулировать прозрачность и установить какие игрушки и гирлянды будут на ней гореть.

Кроме этого, в сборнике есть "снег на рабочем столе" и "новогодняя гирлянда". Запустите файл DesktopSnow и на вашем экране появятся падающие снежинки, а при запуске Christmas Garland Light - симпатичная гирлянда.

Почувствуйте приближение большого праздника с этими замечательными маленькими елочками!

 

 

Что нового в Animated Christmas Tree for Desktop 2019?


 
Animated Christmas Tree for Desktop
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 711
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУкрашательства
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Отзывы о программе Animated Christmas Tree for Desktop

excelsior про Animated Christmas Tree for Desktop 2012 [10-06-2016]

Обалденная штука!!! подогнать под неё зимнюю обою и Супер!
Спасибо автору и сайту = что вы есть-) .
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Diman про Animated Christmas Tree for Desktop 2012 [11-12-2011]

Очень хорошая программа, спасибо! )
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