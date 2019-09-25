DesktopSnowOK

Desktop Wallpaper Manager 2.0.33
Простой и удобный сервис позволяющий разнообразить и оживить Ваш рабочий стол! Забудьте о потраченном времени на поиск интересующих Вас картинок в сети. Имеется
8GadgetPack 29.0
8GadgetPack - инструмент для установки и использования набора гаджетов для операционных систем Windows 8, 8.1 и 10
Start Menu 10 6.1
Start Menu 10 - альтернативное решение для возвращенной кнопки "Пуск" в операционную систему Windows 10, которое обладает некоторыми дополнительными удобными и
IconTo 6.2
IconTo - программа предназначена для быстрого и удобного изменения вида (значка) папок на любые указанные вами, помимо этого программа способна извлекать значки из
MiniBin 6.6.0.0
MiniBin - небольшая утилита, которая дополнит Вашу панель уведомлений (системный трей) иконкой Корзины
Start10 1.71
Start10 - очередная реализация меню "Пуск", адаптированная для новейшей операционной системы Windows 10