DesktopSnowOK

Desktop Wallpaper Manager 2.0.33

Простой и удобный сервис позволяющий разнообразить и оживить Ваш рабочий стол! Забудьте о потраченном времени на поиск интересующих Вас картинок в сети. Имеется

8GadgetPack 29.0

8GadgetPack - инструмент для установки и использования набора гаджетов для операционных систем Windows 8, 8.1 и 10

Start Menu 10 6.1

Start Menu 10 - альтернативное решение для возвращенной кнопки "Пуск" в операционную систему Windows 10, которое обладает некоторыми дополнительными удобными и