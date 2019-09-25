DesktopSnowOK для Windows

DesktopSnowOK 4.01

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Описание DesktopSnowOK 4.01Описание   Скачать DesktopSnowOK 4.01СКАЧАТЬ (126 Кб) Скриншоты DesktopSnowOK 4.01Скриншоты (2)   Статистика DesktopSnowOK 4.01Статистика   Отзывы о DesktopSnowOK 4.01Отзывы (10)  
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4.65 из 5, всего оценок - 64
  • Рейтинг программы - 4.65 из 5
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Добавить немного ощущение зимней магии с помощью DesktopSnowOK - небольшой утилиты, которая украшает рабочий стол падающими снежинками. Программа легко настраивается, предлагает различные виды снежинок, пузырей, звезд, позволяет настроить степень прозрачности, скорость и количество снежинок и потребляет крайне мало системных ресурсов. Не требует установки.

Что нового в DesktopSnowOK 4.01?
  • Исправлены ошибки
  • Обновлены переводы
DesktopSnowOK
DesktopSnowOK
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 16 575
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУкрашательства
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Отзывы о программе DesktopSnowOK

НВ про DesktopSnowOK 3.04 [29-11-2016]

Вообще отличная штука)) И особенно перед НГ)
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HetNeSS про DesktopSnowOK 3.01 [29-12-2015]

Офигенски))
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Ен про DesktopSnowOK 2.78 [21-12-2014]

как ее убрать и удалить?? она не только на рабочем столе и мешает смотреть фильм и работать((
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Daria про DesktopSnowOK 2.78 [15-12-2014]

Очень хорошая программа! Все очень легко! Спасибо большое!)))
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Андрей Котов про DesktopSnowOK 2.71 [08-08-2014]

Хорошая программа!
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