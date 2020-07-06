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5 7-PDF Split & Merge - бесплатный и простой в использовании инструмент, с помощью которого можно быстро и легко разделять или объединять PDF-файлы, а также предлагается возможность создания новых PDF документов с использованием встроенных шаблонов. Программа также позволяет добавлять к создаваемому документу зашифрованные PDF файлы, умеет обрабатывать защищенные паролем документы и многое другое. Что нового в 7-PDF Split & Merge 4.0.0?

Теперь приложение может работать в режиме потоковой передачи, который позволяет параллельно выполнять разделение и слияние PDF-файлов.