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7-PDF Split & Merge для Windows

7-PDF Split & Merge 4.0.0

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Описание 7-PDF Split & Merge 4.0.0Описание   Скачать 7-PDF Split & Merge 4.0.0СКАЧАТЬ (8,74 Мб) Скриншоты 7-PDF Split & Merge 4.0.0Скриншоты (2)   Статистика 7-PDF Split & Merge 4.0.0Статистика   Отзывы о 7-PDF Split & Merge 4.0.0Отзывы (4)  
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5.00 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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7-PDF Split & Merge - бесплатный и простой в использовании инструмент, с помощью которого можно быстро и легко разделять или объединять PDF-файлы, а также предлагается возможность создания новых PDF документов с использованием встроенных шаблонов. Программа также позволяет добавлять к создаваемому документу зашифрованные PDF файлы, умеет обрабатывать защищенные паролем документы и многое другое.

Что нового в 7-PDF Split & Merge 4.0.0?
  • Теперь приложение может работать в режиме потоковой передачи, который позволяет параллельно выполнять разделение и слияние PDF-файлов.
7-PDF Split & Merge
7-PDF Split & Merge
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)0 / 16 633
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF - другое
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Отзывы о программе 7-PDF Split & Merge

Leg про 7-PDF Split & Merge 2.3.0 [04-07-2014]

дурацкая неполнофункциональная прога с рекламой лезущей в инет
2 | 2 | Ответить

DEN про 7-PDF Split & Merge 2.0.1 [30-12-2013]

Спасибо за ваш труд!
2 | 2 | Ответить

Кроха / про 7-PDF Split & Merge 2.0.1 [14-01-2013]

Спасибо люди добрые, за ваши добродетели!!!!!
2 | 2 | Ответить

Anthony про 7-PDF Split & Merge 2.0.1 [08-11-2012]

Отличный софт. Интуитивно понятный интерфейс. Не хуже платных аналогов. Все просто и быстро.
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