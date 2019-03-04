|
PDF24 Creator 8.8.2
|
|
|
|Оцените программу!
4.63 из 5, всего оценок - 130
|
- Рейтинг программы - 4.63 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
PDF24 Creator - бесплатная программа, которая позволяет легко создавать PDF-документы практически из любого графического изображения (формат PNG, JPEG, BMP, PCX, TIFF, PSD) с функцией их печати при помощи виртуального принтера.
Кроме того, программа предоставляет возможность просматривать созданные PDF-файлы, разделять и объединять документы, извлекать отдельные страницы, копировать страницы из одного документа в другой, добавлять информацию (автор, название и пр.), защищать создаваемые PDF документы от несанкционированного открытия, печати и т.д.
Ключевые особенности приложения:
- Конвертирование документов в PDF:
- Извлечение отдельных страниц из документов.
- Добавление/изменение свойств документа (автор, название и пр.).
- Объединение нескольких файлов PDF в один.
- Наличие виртуального принтера.
- Разделение PDF файлов.
- Встроенные пресеты для контроля качества и размера PDF.
- Несколько режимов просмотра и редактирования документов PDF.
- Встроенный PDF просмотрщик.
- Защита PDF при помощи пароля.
- Возможность отправки PDF по электронной почте.
|
|Что нового в PDF24 Creator 8.8.2?
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
|
|
ТОП-сегодня раздела "PDF"
Adobe Reader 11.0 Ru / 2017.009.20044
Adobe Reader - популярнейшее приложение для работы с PDF-документами. Позволяет проводить все основные операции: чтение, копирование, печать, изменение ориентации
STDU Viewer 1.6.375
STDU Viewer - бесплатная читалка электронных документов с поддержкой большинства современных форматов. Присутствует возможность отображение эскиза страниц, имеется
PDF-XChange Viewer 2.5.322.10
PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. Сочетает в себе огромный список возможностей, высокое качество и
ABBYY FineReader 14.0.107.232 / 10.0
FineReader - одно из самых лучших приложений для распознавания, конвертирования и работы с PDF-документами. Включает в себя огромный набор возможностей, инструментов
Free PDF Reader 1.1.3
Free PDF Reader - бесплатная программа для просмотра PDF-документов с расширенным функционалом
Foxit Reader 9.4.1.16828
Foxit Reader - небольшая, быстрая программа для чтения PDF файлов. Программа обладает всеми необходимыми функциями для полноценного просмотра PDF файлов
|
|
Отзывы о программе PDF24 Creator
Леонид про PDF24 Creator 8.6.0 [08-09-2018]
Отличная програ! Всё просто и ясно! Спасибо разработчикам!
| | Ответить
Рихард Вагнер про PDF24 Creator 8.4.2 [16-07-2018]
прога - полное фуфло! чтобы удалить- пришлось прибегнуть к помощи Revo Uninstaller
| | Ответить
Знаток про PDF24 Creator 8.4.0 [08-02-2018]
"PDF-Creator" по-лучше, чем это.
| | Ответить
Слава про PDF24 Creator 7.9.0 [30-09-2016]
Прекрасная прога. Отлично состыковалась с нашей придурошной Кривосерой M2535dn. Перед этим перепробовал с десяток старых добрых программ типа naps, ridoc, scan2pdf, a4scan,.. Короче, придуривались всяк на свой лад, а эта - просто песня. Особенно, понравилась скорость работы по сравнению с вышеназванными.
2 | 1 | Ответить
Максим про PDF24 Creator 7.6.4 [21-03-2016]
Спасибо что выложили, программа отличная!
| | Ответить
|Читать все отзывы (14) / Добавить отзыв
|