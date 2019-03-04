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5 PDF24 Creator - бесплатная программа, которая позволяет легко создавать PDF-документы практически из любого графического изображения (формат PNG, JPEG, BMP, PCX, TIFF, PSD) с функцией их печати при помощи виртуального принтера. Кроме того, программа предоставляет возможность просматривать созданные PDF-файлы, разделять и объединять документы, извлекать отдельные страницы, копировать страницы из одного документа в другой, добавлять информацию (автор, название и пр.), защищать создаваемые PDF документы от несанкционированного открытия, печати и т.д.



Ключевые особенности приложения: Конвертирование документов в PDF:

Извлечение отдельных страниц из документов.

Добавление/изменение свойств документа (автор, название и пр.).

Объединение нескольких файлов PDF в один.

Наличие виртуального принтера.

Разделение PDF файлов.

Встроенные пресеты для контроля качества и размера PDF.

Несколько режимов просмотра и редактирования документов PDF.

Встроенный PDF просмотрщик.

Защита PDF при помощи пароля.

Возможность отправки PDF по электронной почте. Что нового в PDF24 Creator 8.8.2?

Улучшения в работе программы

Исправлены ошибки