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PDF24 Creator для Windows

PDF24 Creator 8.8.2

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Описание PDF24 Creator 8.8.2Описание   Скачать PDF24 Creator 8.8.2СКАЧАТЬ (24,56 Мб) Скриншоты PDF24 Creator 8.8.2Скриншоты (5)   Статистика PDF24 Creator 8.8.2Статистика   Отзывы о PDF24 Creator 8.8.2Отзывы (14)  
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4.63 из 5, всего оценок - 130
  • Рейтинг программы - 4.63 из 5
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PDF24 Creator - бесплатная программа, которая позволяет легко создавать PDF-документы практически из любого графического изображения (формат PNG, JPEG, BMP, PCX, TIFF, PSD) с функцией их печати при помощи виртуального принтера.

Кроме того, программа предоставляет возможность просматривать созданные PDF-файлы, разделять и объединять документы, извлекать отдельные страницы, копировать страницы из одного документа в другой, добавлять информацию (автор, название и пр.), защищать создаваемые PDF документы от несанкционированного открытия, печати и т.д.

Ключевые особенности приложения:

  • Конвертирование документов в PDF:
  • Извлечение отдельных страниц из документов.
  • Добавление/изменение свойств документа (автор, название и пр.).
  • Объединение нескольких файлов PDF в один.
  • Наличие виртуального принтера.
  • Разделение PDF файлов.
  • Встроенные пресеты для контроля качества и размера PDF.
  • Несколько режимов просмотра и редактирования документов PDF.
  • Встроенный PDF просмотрщик.
  • Защита PDF при помощи пароля.
  • Возможность отправки PDF по электронной почте.
Что нового в PDF24 Creator 8.8.2?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
PDF24 Creator
PDF24 Creator
PDF24 Creator
PDF24 Creator
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)30 / 40 061
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF - Печать - Редакторы
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Отзывы о программе PDF24 Creator

Леонид про PDF24 Creator 8.6.0 [08-09-2018]

Отличная програ! Всё просто и ясно! Спасибо разработчикам!
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Рихард Вагнер про PDF24 Creator 8.4.2 [16-07-2018]

прога - полное фуфло! чтобы удалить- пришлось прибегнуть к помощи Revo Uninstaller
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Знаток про PDF24 Creator 8.4.0 [08-02-2018]

"PDF-Creator" по-лучше, чем это.
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Слава про PDF24 Creator 7.9.0 [30-09-2016]

Прекрасная прога. Отлично состыковалась с нашей придурошной Кривосерой M2535dn. Перед этим перепробовал с десяток старых добрых программ типа naps, ridoc, scan2pdf, a4scan,.. Короче, придуривались всяк на свой лад, а эта - просто песня. Особенно, понравилась скорость работы по сравнению с вышеназванными.
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Максим про PDF24 Creator 7.6.4 [21-03-2016]

Спасибо что выложили, программа отличная!
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